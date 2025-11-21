大開後門？藍擬修《國籍法》保障中配參政權 台灣基進：擴權違憲

即時中心／潘柏廷報導

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，因未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，受到外界關注；豈料，國民黨團昨（20）日召開記者會，預告擬修《國籍法》宣稱要保障中配參政權不受限制。對此，台灣基進黨主席王興煥今（21）日痛批，若修法將《兩岸人民關係條例》排除《國籍法》適用，完全逾越憲法增修條文的授權範圍，不只完全違背法理常識，而且擴權違憲。

針對國民黨想修《國籍法》宣稱要保障中配參政權一事，王興煥今日表示，《兩岸人民關係條例》並未涉及「國籍之認定」，公職人員的國籍問題，只能依據《國籍法》規範，否則違背法理常識。



同時，王興煥指出，類似案件的核心爭議在於原中國籍所持有的中華人民共和國國籍，是否視為「中華民國國籍外的其他國籍」？依據《兩岸人民關係條例》第21條規定，未在台設籍滿十年者不得登記為公職候選人，他認為，此一規定並未涉及「國籍之認定」，僅僅只規範原籍中國人士的參選條件。

快新聞／國民黨擬修《國籍法》「保障中配參政權」 台灣基進：擴權違憲

立法院國民黨團昨（20）召開記者會，宣布將修國籍法，保障中國籍配偶參政權。（圖／民視新聞資料照）





他強調，既然《兩岸人民關係條例》並未處理「國籍認定」，那麼，公職人員的雙重國籍爭議，只能依據《國籍法》第20條「擔任民選公職，一年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍」規範，原籍中國人士若符合資格並順利當選，仍須放棄中華民國以外的國籍，兩部法律並無衝突。

最後，王興煥批評，國民黨若修法將《兩岸人民關係條例》排除《國籍法》適用，完全逾越憲法增修條文的授權範圍，不只完全違背法理常識，而且擴權違憲。

