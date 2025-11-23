大閘蟹也不讓吃！范冰冰奪金馬影后首發聲仍被封殺 親弟也噤聲

范冰冰奪金馬影后，發微博稱得獎後吃大閘蟹，結果也遭刪除。資料照片



第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（11／22）晚間順利落幕，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》成功封后，她更成為金馬獎史上首位拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。但范冰冰因逃漏稅被中國娛樂圈封殺，獲獎消息在中國網路似被壓制。范冰冰（11／23）凌晨發文微博稱「回覆 600 多條祝福，啃完三隻大閘蟹」，該文章卻在今天已經消失，網友懷疑恐遭背後力量刪除。

范冰冰演藝之路原本順遂，但在2018年因逃漏稅風波被罰款8.8億人民幣，隨後遭中國娛樂圈全面封殺，演藝事業陷入低谷。近年來，范冰冰積極轉往海外發展，因此也特地前往馬來西亞，與導演張吉安合作《地母》，被金馬評審認為是突破性的演出。

范冰冰奪下金馬影后，原本是她「重新出發」的重要時刻，中國網友紛紛留言稱她「勵志」、「守得雲開」。但范冰冰相關消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。

范冰冰在後台視訊《地母》導演。翻攝Threads/goldenhorsefilmfestival

范冰冰本人今天凌晨發文分享「回覆 600 多條祝福，啃完三隻大閘蟹」，卻也神秘下架。粉絲無奈怒喊：「吃螃蟹都不行？」「有人專門盯著滑鼠等她發文嗎？」、「多年過去了，仍然不放過她。」甚至連親弟弟范丞丞，也都未發文祝賀姊姊得獎，最親的人都不能表達任何祝賀，不少粉絲與網友都認為太誇張了。

范冰冰昨晚透過電話發表得獎感言，她語帶哽咽地表示正在看直播，「謝謝金馬的肯定，也謝謝導演的信任。作為中國電影人，我期望能在作品中傳遞更多價值。」她沒用以往所稱較為中性的「華語電影人」，而是點出自己是「中國電影人」，明顯透露出多年被封殺後的小心謹慎，甚至必須表態的堅定立場。

