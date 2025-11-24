大閘蟹回來了！ 先前藥檢未過 饕客睽違1個月大快朵頤

台北市 / 綜合報導

食藥署上個月28日公布，有批大閘蟹檢驗不合格，將近4千公斤在邊境被銷毀或退運，過了快一個月，這次報驗過關，饕客們又能吃到了，部份業者表示，供貨時間往可望延後，預計到12月都能吃到，新北市漁業處提醒，萬里蟹產季即將結束，若喜歡吃蟹的民眾可把握時間。專家分享，喜歡吃蟹膏的人，可以選擇處女蟳或麵包蟹。

蒸好的大閘蟹，在熱呼呼的蒸氣中，飄散出陣陣鮮味，再一刀切開，肥美大閘蟹，黃澄澄的蟹膏散發誘人光澤，飽滿蟹黃更占據了半個蟹身，一上桌吸引饕客大快朵頤。

廣告 廣告

民眾林先生說：「(喜歡吃)公的，因為它香味會比較持久，就是你吃完大閘蟹，就感覺還在吃，一整天就是大閘蟹都在嘴巴裡面。」秋蟹季將進入尾聲，但有民眾表示，進一個月來想吃大閘蟹，真的是等了又等，因為食藥署表示，10月28日前共報驗三批，其中有批檢驗不合格，含有禁藥，將近4千公斤在邊境被銷毀或退運，如今終於過關。

業者蕭先生說：「供貨往年的話就是可能，9月多到11月就差不多，可是今年因為大概，前面停了一個月，就是說今年有可能持續會供貨到12月。」吃蟹吃到12月，在北台灣的萬里蟹季也可以，雖然想吃花蟹三點蟹及石蟳等，也進入倒數計時，但業者透露，不只要把握時機也得懂吃，例如喜歡吃蟹膏的民眾，可以選擇處女蟳或麵包蟹。

喜歡吃蟹黃的人，紅蟳跟沙母，不會讓人失望，而想吃到細緻清甜的蟹肉，沙公及花蟹，就是首選，依喜好吃對蟹，品嘗秋冬限定海味，否則錯過後請再等一年。

原始連結







更多華視新聞報導

15公噸中國大閘蟹戴奧辛超標！ 最快12/3公布名單

狂飆3分球射下金牌 隊友爆：柯瑞賽後被藥檢

天氣太熱！ 中國大閘蟹被熱死 精品蟹價格漲4成

