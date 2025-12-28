台灣大閘蟹養殖業正面臨嚴峻挑戰！從2020年98戶的鼎盛時期，如今苗栗縣僅剩28戶養殖戶，銳減70%。蟹農面臨蟹苗進口、存活率低、通路問題等多重困境，台灣產大閘蟹市佔率更不到3%。儘管如此，仍有部分蟹農選擇轉型，主打高品質路線尋求突破。透過嚴格把關和多重藥檢，114年秋蟹上市不到一個月就完售，展現出台灣養殖業者的韌性與創新精神。

大閘蟹熱潮退？苗栗養殖業「萎縮7成」 蟹農靠高品質求生存。(圖／TVBS)

台灣大閘蟹養殖業正經歷顯著萎縮，從鼎盛時期的蓬勃發展到如今已大幅縮減。曾經全台掀起的大閘蟹熱潮使養殖戶數量在2020年達到高峰，其中苗栗縣作為最大養殖區曾有98戶申報養殖，年產值近1億元。然而，現今苗栗縣養殖戶數量已銳減70%，僅剩28戶。蟹農面臨蟹苗進口、存活率低、通路問題等多重挑戰，加上台灣產大閘蟹市佔率不到3%，導致許多養殖戶選擇退場，留下的業者則轉向高品質路線尋求生存之道。

大閘蟹熱潮退？苗栗養殖業「萎縮7成」 。(圖／TVBS)

苗栗縣政府自101年開始積極推動大閘蟹養殖，提供經費補助外還有專家提供養殖指導。蟹農表示，養殖大閘蟹面臨多重困境，初期存活率不到兩成，造成極大打擊。此外，通路問題也嚴重影響銷售，加上多數是業餘養殖，缺乏專業管理。由於蟹苗需要進口，若要提高存活率，就需要更大的養殖空間，而早期多為小規模飼養，導致損耗高、銷路少，使許多養殖戶因獲益不佳而選擇收攤。

養殖大閘蟹面臨多重困境，初期存活率不到兩成，通路問題也嚴重影響銷售，加上多數是業餘養殖。(圖／TVBS)

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新指出，在養殖戶達到98戶的鼎盛時期，放養的蟹苗約有56萬隻，而今年申請養殖的戶數降至29戶，養殖苗約36萬多隻。他解釋，早期養殖規模普遍較小，有些甚至不足一分地，很容易因為補助、等原因結束養殖。

在養殖戶達到98戶的鼎盛時期，放養的蟹苗約有56萬隻，而今年申請養殖的戶數降至29戶。(圖／TVBS)

根據漁業署資料，台灣產大閘蟹的市佔率不到3%，顯示本地產品在市場上面臨極大競爭壓力。縣府表示，隨著補助減少，許多蟹農選擇退場，而留下的養殖戶則開始整合資源，尋找新的經營方向。蟹農范賢達表示，頭屋地區的養殖面積仍有增加趨勢，近期增加了約一公頃的養殖面積。他認為，隨著消費者越來越注重生活品質和飲食健康，優質大閘蟹仍有市場。儘管面對進口大閘蟹的威脅，留下來的蟹農選擇打口碑戰，主打多重藥檢和嚴格品質把關，因此114年的秋蟹上市後不到一個月就完售。

這些堅持下來的蟹農雖然無法改變大閘蟹橫著走的天性，卻成功地將自己的經營思路轉彎，採取重質不重量的策略，在困境中走出了自己的路。

