大閘蟹養10年血本無歸！養殖戶虧10年「100萬隻剩30萬」

台灣大閘蟹養殖產業正面臨前所未有的困境。根據農業部漁業署最新統計資料顯示，今年全台大閘蟹養殖量僅剩37萬隻，相較於2020年創新高的122萬1200隻，產量銳減近7成，養殖面積也從27.34公頃縮減至15.06公頃。

這波退燒潮始於2013年左右，當時因大閘蟹價格高昂，從南到北甚至金門都掀起養殖熱潮。然而好景不常，養殖戶面臨的困境包括台灣缺乏健康蟹苗培育技術、蟹苗品質不佳導致育成率僅約3成，以及成本居高不下等問題。

廣告 廣告

台中市的情況尤為嚴峻。前台中市大閘蟹養殖協會理事長黃喜慶表示，台中最多時有15戶養殖，如今僅剩1戶，協會也因此自然解散。黃喜慶在新冠疫情前就已收攤轉行。

養殖戶楊富全透露，養殖10多年都沒賺到錢，直接到中國吃大閘蟹反而更划算，今年決定將養蟹池轉租改養土虱，另謀生路。幸好他的本業是建築業，生計無虞。

目前台中市唯一堅持的養殖戶許一清已70歲高齡。他從2007年開始養殖，採用自然放養和疏養方式，不使用藥物，只用石灰消毒。許一清坦言，扣除成本後每年賺的只是工錢，專職養殖難以養家糊口，也不願兒子接手這項事業。

許一清每天需攪拌飼料，背著每桶30公斤重的飼料，一天3桶沿池餵食。他表示，養殖大閘蟹主要是為了自己食用，確保新鮮乾淨無藥物殘留，肉質清甜，非進口貨可比。產季時會在蟹場供應清蒸或紅燒大閘蟹給預約顧客享用。

根據漁業署統計，今年大閘蟹養殖主要集中在苗栗縣34戶，雲林、嘉義及金門各1戶，新竹2戶。苗栗縣從2011年起輔導民眾養殖，透過上海大學引進蟹苗，上市前須通過68項藥物及戴奧辛殘留抽檢。今年放養量約35萬2000多隻，收成率約3成，每隻重3至8兩，價格從350至1500元不等。

漁業署表示，養殖戶需於每年5月底向公所或縣市政府登記，但許多養殖戶不知要登記，加上中央未強制登記，導致統計數據出現落差。隨著養殖戶年邁或承租地被收回，未來大閘蟹養殖業恐將持續萎縮。

更多品觀點報導

經濟部要中鋼協助下游產業 企業工會理事長陳春生：反對讓利

電力癱瘓衝擊漁塭生計 翁章梁勘災關心復電進度

