大阪三大熱門區行程攻略！梅田、難波、USJ 玩樂美食購物住宿一次搞定
大阪集結了觀光景點、美食、購物與住宿等多樣魅力，是許多旅人自由行時的首選城市。 不論是第一次造訪，還是已多次回訪，都能在這座城市中找到屬於自己的樂趣。從被稱為「日本廚房」的大阪美食、熱鬧的購物商圈，到適合拍照打卡的城市地標，看點豐富、玩法多元。 不過，若旅行天數有限，如何有效安排動線、把時間花在最值得去的地方，就成了規劃行程時的一大關鍵。
因此，本篇由 JAPANKURU為你整理一套大阪3天2夜行程攻略，精選梅田、難波與USJ三大必訪區域，從北到南一次玩遍，帶你高效率享受大阪的精華魅力。
Day 1：大阪北部梅田一日遊
旅程的第一天，先到大阪北部的核心地帶「梅田」走走囉。這裡聚集了大型百貨公司與購物商場，對喜歡逛街的朋友來說可是天堂。或許梅田並不是觀光客第一時間會想到的大阪景點，但如果想感受大阪當地人的生活節奏與城市活力，這一帶絕對不能錯過。從日常通勤的人潮，到下班後熱鬧的街景，都能看見大阪最真實的一面。
梅田周邊林立著百貨公司、咖啡館、餐廳，以及能俯瞰市景的展望設施，加上多條鐵路路線交會，交通十分便利，也讓這裡成為大阪重要的交通樞紐之一，無論作為行程起點或中繼站都非常合適。
▎梅田景點推薦：百貨公司 Grand front OSAKA
抵達梅田後，可以先從「Grand front OSAKA（グランフロント大阪）」開始逛。這裡被視為大阪的重要門戶之一，且與JR大阪站直通，交通相當便利。
館內集結了時尚品牌、咖啡廳與各式餐廳，空間設計開闊，並巧妙融入綠意盎然的休憩區，即使只是隨意走走，也能感受到輕鬆自在的氛圍。雖然是規模龐大的複合式商業設施，但動線規劃良好，逛起來不會有壓迫感，非常適合一邊散步、一邊輕鬆逛街，為大阪之旅揭開序幕。當然，對購物愛好者來說，這裡也是尋找伴手禮或入手心儀單品的好地方，幾乎可以確定能滿載而歸。
Grand front OSAKA（グランフロント大阪）
地址：大阪府大阪市北区大深町4-20
營業時間：店舖 11:00～21:00 | 餐廳 11:00～23:00
※ 個別店舖的營業時間亦可能有差異。
大眾交通：JR大阪站北口出站，步行約3〜5分鐘
官方網站
逛街逛得差不多，也該補充一下體力了。接下來要帶大家前往的是「讃岐烏龍麵與涮涮鍋 Kumeya」—— 一間能同時享受暖胃料理與悠閒用餐氛圍的餐廳。 餐廳距離Grand Front OSAKA步行約4分鐘，地點相當便利，不需要特地繞路，就能輕鬆安排進梅田行程中，作為購物後的用餐選擇再適合不過。
▎美食推薦：讚岐烏龍麵和涮涮鍋Kumeya
讚岐烏龍麵和涮涮鍋 Kumeya是一家有和牛與豬肉的涮涮鍋、壽喜燒吃到飽的人氣餐廳。除了肉品之外，蔬菜、烏龍麵與白飯也都可以無限續點，份量與滿足感十足不說，味道也有品質保證。據說這家店曾在中國美食餐廳APP「大眾點評」中，獲選為2024年大阪地區涮涮鍋類別的第一名。
如果想吃得相對清爽一些，店內也提供以當季蔬菜與食材精緻擺盤的「松花堂便當」與各式「御膳料理」，份量恰到好處，視覺與味覺都兼顧。
此外，菜單選擇相當豐富，像是豬排丼、天丼、鍋燒烏龍麵、天婦羅烏龍麵、肉烏龍麵等經典日式料理一應俱全，一餐就能品嚐多種日本家常美味。即使是多人同行、口味各不相同，也能各自找到合適的餐點，這點相當加分。
Kumeya 從中午一路營業至晚上，雖然主打涮涮鍋料理，但在午餐時段也提供選擇相當豐富的餐點。特別受歡迎的是「海鮮丼＋天婦羅烏龍麵」的午間套餐，份量剛好，適合想簡單用餐或行程較緊湊的旅人。
對觀光客來說，這裡的用餐環境也相當友善。店內備有英文與中文菜單，並支援銀聯卡、支付寶、微信支付等多種信用卡與行動支付方式，即使身上現金不多，也能安心享受美食。
讚岐烏龍麵與涮涮鍋 Kumeya（讃岐うどんとしゃぶしゃぶ 粂屋）
地址：大阪府大阪市北区梅田3丁目1−1 大丸梅田 14F
營業時間：11:00〜22:00 (L.O. 21:30)
大眾交通：JR大阪站直通
▎景點推薦：梅田藍天大廈・空中庭園展望台
享用完美味的午餐後，就前往下一個景點吧！難得來到大阪，行程當然不只購物而已。下午推薦到一覽大阪城市全景的「梅田藍天大廈」看看。
作為梅田具代表性的地標之一，梅田藍天大廈由兩棟地上40層、高約173公尺的建築組成，獨特的外觀十分醒目。這裡也是欣賞大阪街景的熱門景點，能從高處將城市風貌盡收眼底，深受遊客喜愛。
在40樓設有連結兩棟建築的空中回廊，從下方仰望時，獨特的設計彷彿是一道通往天空的大門，令人印象深刻。再往上來到最上層，則是可360度環視的大型屋頂展望台，能一邊感受迎面而來的微風，一邊以更開闊的視角欣賞大阪的城市風景。特別是在黃昏時分，橘色的夕陽光線映照在城市街景上，整座城市被溫柔的色彩包圍，彷彿時間靜止般的美景，令許多遊客難以忘懷。
要說梅田藍天大廈內的人氣打卡處，是連通35樓與39樓的透明手扶梯。搭乘時一邊向上移動，一邊欣賞窗外的景色，過程本身就很有記憶點。對於希望在大阪同時欣賞美景、又能拍出好看照片的遊客來說，值得一訪。
梅田藍天大廈（梅田スカイビル）
地點：大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
營業時間：9:30〜22:30
大眾交通：
JR大阪站，步行約7分鐘
阪急大阪梅田站、大阪地下鐵梅田站，步行約9分鐘
官方網站
▎景點推薦：露天神社
在準備前往晚餐之前，不妨先順道造訪梅田一帶以「祈求戀愛順利」聞名的景點——露天神社。
露天神社，被大家稱為「阿初天神（お初天神）」。這裡之所以出名，與一段江戶時代的悲戀故事有關。主角是煙花女子阿初（お初）與富裕商家繼承人德兵衛。兩人因身分與現實因素被迫分離，最終選擇在這座神社殉情。他們的故事後來被視為「純愛」的象徵，流傳至今。
也因為這段背景，至今仍有不少人前來祈求戀愛運與良緣，希望能遇見一段真摯而堅定的感情。且露天神社雖然在餐廳與居酒屋林立的熱鬧地段，境內卻十分寧靜。無論是想求姻緣，還是單純想要感受大隱於市的神社氛圍，都可以去看看。（求姻緣靈不靈，試了才知道喔！）
露天神社
地址：大阪府大阪市北区曾根崎2丁目
營業時間：6:00〜23:00
大眾交通：
JR大阪站，步行約10分鐘
大阪地下鐵東梅田站，步行約5分鐘
大阪地下鐵梅田站，步行約8分鐘
官方網站
▎美食推薦：燒肉力丸 阿初天神店
一整天行程跑好跑滿之後，終於來到最讓人期待的晚餐時間了。說到晚餐想吃什麼，你腦袋中浮現的，可能會是「日式燒肉」？很巧，就在距離露天神社附近就有家不錯的日式燒肉店——「燒肉力丸 阿初天神店」，走過去只要2分鐘。
如果想找一間美味又價格合理的燒肉店，「燒肉力丸 阿初天神店」是不少人推薦的選擇。店內以和牛為主的燒肉吃到飽相當受歡迎，其中招牌的和牛壽司尤其值得一試。
這家店特別重視食材的新鮮度，不使用冷凍肉或加工肉，而是以新鮮狀態提供，讓肉質本身的風味能夠完整呈現。實際入口後，可以明顯感受到和牛的品質與處理上的用心，肉香自然、不膩口，整體表現相當穩定。
推薦必點的餐點，包括肉香十足的牛舌，以及店內招牌的四種肉品拼盤。無論哪一個，肉片皆為厚切，口感扎實、相當有份量。此外，店內也提供不少人在日本會想嘗試的櫻花生肉（馬肉生食），食材新鮮美味。如果你是「肉食愛好者」，想必能吃得很滿足。
店家營業時間為11:30至24:00，即使行程排到較晚，也能輕鬆安排用餐。若想在大阪走跳時想好好補充體力，不妨將這間店納入行程之中。這裡不僅能嚐到美食，從餐廳要到其他觀光景點也蠻方便的。無論偏好燒肉吃到飽，還是特別喜歡和牛料理，「燒肉力丸 阿初天神店」都蠻值得一吃。
燒肉力丸 阿初天神店（焼肉力丸 お初天神店）
地址：大阪府大阪市北区曾根崎2-8-9 Hachikoビル B1F
營業時間：週一 16:00～24:00、其他時間 11:30～24:00
公休日：無，2025年12月31日〜2026年1月2日休息
大眾交通：
東梅田站7號出口，步行約4分鐘
梅田站，步行約8分鐘
官方網站
Day 2：大阪南部難波一日遊
第一天在梅田逛了一圈，第二天不妨前往大阪南部的難波一帶走走逛逛吧。
難波以色彩繽紛、熱鬧非凡的街景聞名，是大阪最具代表性的區域之一。從人氣購物地點心齋橋商店街，到霓虹燈閃爍、聚集各式知名美食的道頓堀⋯⋯這一帶不論白天或夜晚，都有豐富的看點與玩法，是許多人大阪自由行的必訪地區。
▎景點推薦：心斎橋商店街
第二天的行程，就從大阪知名的購物街「心齋橋商店街」開始。商店街全長超過 600 公尺，街道兩側林立著各式品牌店鋪，包括服飾、鞋店、彩妝店以及伴手禮店，逛起來選擇相當多元。
心齋橋商店街的一大特色，是全段設有遮雨棚，不論下雨或日曬，都能舒適地慢慢逛街。從高級品牌到街頭風格的服飾一應俱全，不分年齡或性別，無論是打算認真購物，還是單純隨意走走，都能在這一帶找到樂趣。
心齋橋商店街（心斎橋商店街）
地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目2−22
營業時間：雖說具體店舖營業時間會有差異，但大多數的店都在10:00〜11:00左右開始營業、在20:00〜21:00左右結束營業。餐飲店的話，則多數在10:00〜11:00左右開始營業、21:00〜22:00左右關店。有需要的話，前往前可以先留意一下
大眾交通：
心齋橋站1號出口出站，或從2號出站，很快就能抵達
難波站14番出口出站，步行約10〜12分鐘
▎景點推薦：道頓堀
從心齋橋步行不久，就能抵達大阪具代表性的地標——道頓堀。這裡以熱鬧的街景與濃厚的城市活力聞名，是想感受大阪氛圍時不可錯過的區域。道頓堀最具代表性的景象，莫過於知名的固力果跑跑人招牌。這裡可說是少見的，能讓來自世界各地的遊客自在地舉手、單腳站立拍照，而不會覺得突兀尷尬的地方。
白天的道頓堀已經相當有看頭，入夜後霓虹燈亮起，整條街的氣氛又更加鮮明。最早於 1935 年設置的霓虹招牌，至今仍保留著一份懷舊感，同時又與現代都市景觀自然融合，成為大阪極具象徵性的風景之一。
道頓堀不只是拍照打卡的地標，同時也是能一次品嚐大阪代表性美食的熱鬧區域。章魚燒、大阪燒、串炸等在地小吃隨處可見，沿街也有不少可以順道逛逛的商店。即使只是隨意走走、邊看邊吃，也能輕鬆消磨不少時間，從白天一路逛到晚上都不會覺得無聊。
道頓堀
地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目
營業時間：24小時不休息
※ 餐飲店與部分商店不同
大眾交通：
難波站第14號口出站，或者是第15號口（なんばウォーク）出站，步行約5〜7分鐘
心齋橋站第6號出口出站，又或者是第7號出口出站，步行約7〜10分鐘
▎景點推薦：EDION愛電王 難波本店
在戶外逛街走了一段時間後，不妨換個空間，到室內慢慢逛逛。這裡是位於難波核心地帶的 EDION愛電王 難波本店，是一間大型的綜合家電與電子產品賣場。不過你以為它就是個單純的家電量販店，那可就大錯特錯了。走進去之後你會發現，這裡不僅能購物，更是結合美食、觀光體驗元素於其中的複合型商業設施，能同時滿足大家多元的旅遊需求。
EDION愛電王 難波本店內部樓層規劃清楚好逛。4樓有方便的行李寄放服務，以及女性專用的化妝室空間，讓購物過程更加輕鬆舒適。
6樓是集結日本美食與甜點的餐飲區，可以找到大阪的傳統點心與日本酒，適合逛街途中稍作休息。8樓則設有可體驗忍者文化的「忍者屋敷體驗」，不僅能近距離接觸忍者角色，還能選購不鏽鋼水壺等相關紀念商品。來到9樓的「拉麵一座」，則能一次品嚐來自日本各地的人氣拉麵店，依照自己的口味選擇想吃的款式。
從家電、美容用品、生活雜貨到食品，在EDION愛電王 難波本店幾乎能一次買齊旅途中需要的各種商品。館內提供免費 Wi-Fi，服務櫃檯也可辦理免稅手續，並支援多語言服務，即使是第一次到日本旅遊，也能安心自在地購物。
＊忍者角色的服裝設計，參考了古文書中記載的忍者形象。
EDION愛電王 難波本店（エディオン なんば本店）
地址：大阪府大阪市中央区難波3丁目2−18
營業時間：
1〜6樓 10:00〜21:00
7〜8樓 10:00〜22:00
9樓美食樓層：11:00〜23:00（L.O. 22:30）
大眾交通：大阪地下鐵難波站1號出口，步行約2分鐘
官方網站
▎景點推薦：難波八阪神社
在逛街行程之間，如果想找個相對安靜的地方走走，難波八阪神社會是不錯的選擇。這座神社位在與心齋橋與道頓堀稍有距離的位置，少了商圈的喧鬧，多了一份沉靜，也因此被視為能轉換心情、祈求好運的能量景點。
神社最具特色的，是高達12公尺以上的巨大獅子殿。張口而立的造型相當醒目，一踏進境內就很難不注意到它的存在。日本人相信，這座獅子殿象徵能吞噬厄運，帶來好運與順利，因此吸引不少人前來參拜。
除了祈願意涵之外，獅子殿本身也是深受遊客喜愛的拍照景點。若想在大阪拍些具有特色的照片，同時為旅程增添一點好運氣，這裡會是值得順道造訪的一站。
難波八阪神社
地址：大阪府大阪市浪速区元町2丁目9−19
營業時間：毎日6:30～17:00
大眾交通：
難波站，步行約10分鐘
心齋橋站，步行約12分鐘
官方網站
▎美食推薦：EBI SIN
今晚的晚餐，安排前往心齋橋一帶風格相當獨特的拉麵店「Ebi Sin（ゑび真）」。這間店最大的特色，是以龍蝦為主角，將其運用在湯頭與配料之中，呈現出與一般拉麵截然不同的風味。
配合JAPANKURU的介紹企劃，店家特別推出數量限定的龍蝦拉麵，使用約為一般龍蝦三倍大小的食材，價格為 10,000 日圓。由於製作需要一定時間，實際用餐約需 20～30 分鐘，建議事先預留時間。
除了龍蝦拉麵之外，對生魚片有興趣的遊客，也可以選擇道地的日式鮪魚丼。他們家的日式鮪魚丼上的生魚片口感新鮮柔嫩，份量給得相當大方，是想簡單吃一餐、又重視食材品質時的不錯選擇。
在食材選用上，店家也相當講究，無論是龍蝦或鮪魚，皆嚴選自日本各地的高品質食材，希望將最佳風味呈現在每一道料理之中。也因此，這裡不只吸引前來用餐的遊客，也有不少在地客人固定造訪。
如果行程中想安排一間兼具特色與品質的餐廳，這裡會是造訪大阪時值得列入考慮的用餐選擇之一。
EBI SIN（ゑび真）
地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目8−33 AMESON SQUARE
營業時間：
午餐時段 11:30～15:00｜晚餐時段 17:30～23:30
大眾交通：
難波站，步行5分鐘
心齋橋站，步行7～8分鐘
官方IG
Day3：大阪環球影城樂園（USJ）
既然來到大阪，當然不能錯過環球影城（USJ）。第三天的行程，就留給園區內各式各樣的遊樂設施與主題區域，盡情享受一整天的樂園時光吧。
大阪環球影城，在日本國內外都十分有人氣。除了能體驗好萊塢電影的世界觀之外，園區內還設有以日本引以為傲的任天堂遊戲為主題打造的「超級任天堂世界」，讓人彷彿走進遊戲場景之中。透過各式主題區與遊樂設施的設計，遊客能實際感受沉浸式的體驗，無論是電影迷或電玩迷，都能在園區內找到屬於自己的樂趣
大阪環球影城樂園（USJ）
地址：大阪府大阪市此花区桜島２丁目１−３３
營業時間：毎天的營業時間會有變動，前往前請在官方網站確認
大眾交通：環球城站，步行5分鐘
官方網站
© Nintendo
Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
▎住宿推薦：環球影城港灣酒店、環球影城維塔酒店
在園區玩了一整天後，如果能立刻回到飯店，行程體驗自然加分不少。對有這樣需求的遊客來說，推薦入住環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port），以及其姊妹飯店環球影城維塔酒店（Hotel Universal Port Vita）。兩者皆為大阪環球影城（USJ）的官方合作飯店，從園區步行約5分鐘內即可抵達，不必一大早趕行程，結束遊玩後也能迅速回飯店。
客房整體以明亮色系設計，呼應主題樂園的氛圍。其中，EGE豪華房（EGE Deluxe） 打造出彷彿置身愛琴海沿岸的清爽空間，並提供可相通的房型，方便家庭或朋友同住、彼此照應。另一方面，Vita豪華雙床房（Vita Deluxe Twin） 的房間面積約為35～37平方公尺，最多可入住 4人，對朋友同行或家庭旅遊來說相當合適。
此外，飯店的早餐自助餐內容也相當豐富。餐廳以「尋寶」為主題，空間裝飾融入帆船與島嶼意象，營造出輕鬆有趣的用餐氛圍。無論是入住環球影城港灣酒店，還是環球影城維塔酒店，都可以使用同一間餐廳。即使是多天住宿，餐點變化也足夠，不容易感到單調，很適合作為一天行程的美好開始。
環球影城港灣酒店（ホテル ユニバーサル ポート）
地址：〒554-0031大阪府大阪市此花区桜島1‑1‑111
Check in：15:00～23:59｜ Check out：～11:00
大眾交通：JR環球影城站，步行約3分鐘
官方網站
環球影城維塔酒店（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ）
地址：〒554-0024大阪府大阪市此花区島屋6‑1‑16
Check in：15:00〜23:59 ｜ Check out：〜11:00
大眾交通：JR環球影城站，步行約2分鐘
官方網站
大阪旅行超豐富
至此，涵蓋大阪三大區域的旅遊行程介紹也告一段落。北邊的梅田是熱鬧又充滿新意的購物區，南邊的難波則匯集了美食與拍照景點。無論是購物、美食，還是玩樂體驗，大阪都能滿足不同的旅行期待，留下值得回味的回憶。下次規劃日本旅行時，不妨將這些區域一起納入行程之中，親自感受大阪多元又充滿活力的魅力。
想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！
其他人也在看
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 1
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！ ※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 49
雲林一日遊｜土庫一日輕旅行 可可莊園、百年市場在地味、老宅鐘錶咖啡、順天宮散步路線
想不到雲林土庫也能這麼好放鬆！這趟小編用一天的時間，把「雲林景點」與「土庫美食」串成一條慢步調路線：早上在土庫驛可可莊園認識可可的一生、吃冰消暑；中午到拿下雲林100碗的怪人花枝鱔魚麵大口吸麵；午後鑽 […]民生頭條 ・ 21 小時前 ・ 1
宜蘭三星一日遊提案 騎單車賞落羽松、蔥田農事體驗！超人氣親子餐廳餵萌寵
想找一條大人放鬆、小孩放電的一日小旅行路線嗎？到宜蘭三星正好! 沿著安農溪騎單車，被落羽松染成季節限定的風景；走進蔥田，親手拔三星蔥、做蔥油餅，把土地的香氣帶回家；再到人氣親子餐廳近距離餵食萌寵，笑聲自然不間斷。從自然系秘境、美味在地小吃，到文青咖啡館的悠閒午後，把鄉間慢活、親子體驗與療癒風景一次收進行程裡。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
馬來西亞檳城富有歷史 姓氏橋為景點之一 (圖)
馬來西亞檳城喬治市的「姓氏橋」為一處具有百年歷史的水上聚落，成為遊客打卡景點之一。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
台灣隊赴日比賽「球迷搶支持」！旅行社團費引熱議
棒球迷為支持台灣隊參加明年3月在日本舉行的經典賽，面臨機票住宿昂貴、球賽門票難抽的窘境！統一獅推出12萬9000元香港轉機六天團，價格引發質疑，且球迷擔憂攜帶國旗等物品經香港轉機恐遭扣留。旅行社更推出32萬9000元的頂級行程，竟已全數售罄，可見球迷對國家隊的熱愛遠超金錢考量！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
虎航聖誕促銷10點開跑！ 全航線限時2天 最低799元起
虎航聖誕促銷10點開跑！ 全航線限時2天 最低799元起EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
天成逸旅蝴蝶谷試營運 花蓮瑞穗森林溫泉旅宿新選擇
【記者羅伯特/花蓮報導】隨著國內旅遊逐漸走向深度體驗與自然療癒，結合森林、生態與溫泉的旅宿型態近年備受關注。天 […]民眾日報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台南直飛熊本 黃偉哲：國際航線再添里程碑
[NOWnews今日新聞]台南直飛日本熊本自今（23）日起每週二、五航線正式啟航！台南市政府與台灣虎航下午在台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，象徵台南國際航空網絡再度升級。市長黃偉哲期盼台南—熊本及...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發起對話
東勢林場賞楓季推住宿優惠 體驗最療育的森林假期
距離台中市區最近的賞楓地點東勢林場，楓葉已經開始轉紅，今年因為受暖冬影響，寒流來的比較慢，賞楓季比去年慢了2星期，不過最近天候有變冷加上有降雨，將會加速楓葉轉色。在入冬後，東勢林場內除了楓樹之外，其他變葉樹種也開始從原先的綠色轉為鮮黃色，像是進入大門不遠的停車場的落羽松已經逐漸變化成璀璨黃色的樣貌，而園區內的楓樹，則是已經開始出現從黃變紅的色調，東勢林場遊樂區場長莊宜蒼有建議遊客，林場內著名的賞楓地點像是森林咖啡廳旁的停車場、楓香山莊以及最大楓樹林區都是林場最具代表的地點，放慢腳步走在浪漫的楓葉步道中，享受森林裡的寧靜以及楓樹上的楓紅跟地面的楓葉相映成趣。由於林場的面積較大，在走完步道內還可到濯足園溫泉泡腳池可以去泡泡腳放鬆放鬆，場內的溫泉是碳酸氫鈉泉，更有美人湯之稱的溫泉，是來到東勢林場一定要走訪的景點，除此之外，若有帶小朋友來的話，一定不能錯過體能訓練場，場內有許多組挑戰型設施、兒童遊戲場等，非常適合帶小朋友來放電。另外針對賞楓季期間東勢林場也推出「花樣森林+DIY+住一晚」的活動，體驗最療育的森林假期，專案時間從即日起至115年2月13日為止周一到週五，活動期間每日限量10間數量台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 3
2026迪士尼郵輪新加坡啟航！鐵粉搶先筆記，行前準備、船上熱門活動……最完整攻略一次看 | Women's Health
準備好踏上最夢幻的郵輪旅程了嗎？這艘集結了迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰主題的移動式度假村，終於等到2026年迪士尼探險號郵輪（Disney Adventure）即將從新加坡啟航，展開亞洲首次航程。各位鐵粉們快來搶先做好行前功課，讓這趟郵輪旅行可以收穫更多快樂魔法！Women's Health美力圈 ・ 1 天前 ・ 1
春節連假何處去？北投麗禧春節住房與餐飲提案出爐
搶攻農曆新年春節連假餐飲與旅宿商機，北投麗禧溫泉酒店於2026年2月15日（小年夜）至2月21日（初五）推出春節住房專案，雙人入住14,490元起，凡於除夕至初二入住贈送每位房客主廚手作桂花奶酪乙份，以象徵富貴吉祥的桂花甜點，傳遞新年祝福。此外，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，館內宴會包廂推出春節桌席，每桌20,800元起，兩間特色餐廳亦同步供應春節套餐，每人1,680元起。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
聖誕假期來臨 全球3億人次搭飛機出行 亞洲最繁忙航線在這一國
航空公司迎來聖誕旺季，預計3億人次將搭飛機出行英國《金融時報》報導，全球各家航空信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
〈中華旅遊〉陽明山賞花 小烏來享芬多精
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
【趣吧】一生必去『北海道破冰船』流冰奇景｜破冰船種類/景點懶人包
每年冬季，鄂霍次克海的流冰從北方漂至北海道海岸，形成世界極少見、也是日本唯一能體驗破冰的冬季自然奇觀。無論是網走的 Aurora ，還是紋別的 Garinko 破冰船，都是親近流冰最直接且震撼的方式，本篇帶你認識網走與紋別破冰船、旅遊攻略、推薦三條精選行程，這個冬天就揪家人好友，一起至北海道搭乘破冰船吧！Tripbaa 趣吧！ ・ 15 小時前 ・ 發起對話
桃機第三航廈北廊廳12/25正式啟用 桃機定時導覽活動、外國人入境提醒、加速出入境通關資訊一次看！
桃園機場第三航廈北廊廳試營運持續穩健推進，預計12/25正式啟用，截至12/18止，已執行航班184架次，旅運量達40,392人次，航班目的地/出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。此外，第三航廈主體及南登機廊廳，預計在民國116年完工啟用。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前 ・ 4
228連假離島機票12／29開訂 逾8萬座位「限當日當班次」
明115年228紀念日有3天連假，交通部民用航空局今日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，將提供1042架次，計8萬913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
〈 中華旅遊 〉武陵賞櫻花 走訪台版萬里長城
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話