大阪世博台灣館原汁原味搬「回嘉」！TECH WORLD館亮相、2026台灣燈會在嘉義，預約方式搶先看
沒機會參觀2025大阪世博感到可惜嗎？在世博大受好評的「TECH WORLD台灣館」，行政院攜手經濟部、貿協及嘉義縣政府，將其原汁原味「搬回嘉（家）」，移師嘉義縣的2026年台灣燈會，讓民眾「在嘉」就能參觀。 經濟部貿易署與貿協說明，此次TECH WORLD館將於3月1日率先開幕，展期至3月15日截止，並開放與大阪世博期間同規格的系統，採預約、現場排隊兩方式並行，預約系統自2月5日中午12時正式上線。
把大阪世博TECH WORLD台灣館「搬回嘉」 卓榮泰邀請國人共襄盛舉
2025大阪世博在歷經184天熱鬧展出後，於去年10月13日順利落幕，期間吸引約2508萬人次，造訪大阪市人工島「夢洲」會場。其中，TECH WORLD台灣館在展期間也吸引逾110萬人次參觀，相當熱門。
行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、經濟部貿易署署長劉威廉、嘉義縣長翁章梁、貿協董事長黃志芳等人出席在行政院舉辦的「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會，說明此次TECH WORLD館移師嘉義事宜。
卓揆指出，在政委馬永成多方協調及經濟部同仁努力下，要把TECH WORLD台灣館帶回來。他說，當思考如何讓該館重現時，認為既然生命源頭是從玉山出發，那就「回到玉山」、回到嘉義，並選定在台灣燈會期間展出。
卓揆解釋，因大阪世博要求環保，在展期結束就要拆除，因此台灣館回到嘉義後，會以投影與復刻技術完整呈現其風貌，可謂「Take TECH WORLD Home」”（把台灣館帶回家），希望國人「在嘉（家）」就能連結世界。
▲大阪世博「TECH WORLD」館即將搬到2026台灣燈會在嘉義展出，左起為嘉義縣長翁章梁、行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫。鄭鴻達攝影
TECH WORLD館三大劇場秀盡台灣元素 奪多項大阪世博佳績
龔明鑫說明，他在去年10月世博會結束前夕抽空前往，發現TECH WORLD館現場光排隊進館就要兩、三小時。他說，該館代表科技的世界、代表台灣，展現的不單是科技，更傳遞台灣人對生命、自然及未來的看法，參觀後的感受無法言傳，只能親自體會。
劉威廉介紹，TECH WORLD館呼應大阪世博「連結世界，共創未來美好生活」主題，融合科技晶片、半導體與台灣本土元素如蘭花、蝴蝶、玉山及多元文化美食，從「生命、自然、未來」三面向呈現。
他說，館內設有三大劇場，「生命劇場」以560片LED機械動力擺動系統展現台灣生態韌性，最大亮點為近9公尺高的生命之樹；「自然劇場」運用點雲技術呈現台灣山水，包括嘉明湖等景點；「未來劇場」採用全球最精細Mini LED展示晶圓與晶片，讓觀眾了解半導體對未來生活重要性，及台灣在供應鏈的關鍵地位。
劉威廉回顧，台灣館在展期間共接待116萬人次、80多國4000位貴賓，日本社群討論聲量排名第5，展館制服獲選大阪世博五大最美制服，並榮獲最佳展示獎銅牌。他說，大阪世博外國參觀者中台灣人占比17.5%最高，因此卓揆指示讓未能赴日國人也能體驗，由經濟部與貿協擇定與嘉義台灣燈會結合，將榮耀帶回台灣。
▲大阪世博TECH WORLD台灣館的「生命劇場」中展示「撞到月亮的樹」。資料照，鄭鴻達攝影
翁章梁曝2026台灣燈會在嘉義亮點 Team Taiwan大遊行受矚目
翁章梁會後受訪表示，3月3日至15日展出的「2026台灣燈會在嘉義」有16燈區，主燈是《光沐-世界的阿里山》，這次大阪世博台灣館也將到嘉義，該館在日本創下大人氣、人潮，相信在台灣燈會也會是滿滿排隊人潮。
翁章梁介紹，此次台灣燈會在嘉義有非常多亮點，包括馬力歐親子專區、日本青森睡魔，還有台灣的紙風車、明華園，以及法國的機械巨獸馬戲團，並規劃在3月7日晚間舉辦「Team Taiwan大遊行」。
2026台灣燈會「TECH WORLD台灣館」線上預約按這裡
TECH WORLD館嘉義燈會展期3/1-3/15 比照大阪世博系統預約、現場排隊
黃志芳介紹，TECH WORLD台灣館在嘉義燈會的展出期間是3月1日到15日，要讓更多國人有機會也能在台灣欣賞於大阪世博為台灣爭光的TECH WORLD台灣館，全國民眾務必要把握機會到嘉義參觀燈會、TECH WORLD台灣館。
貿易署副署長胡啟娟說明，這次TECH WORLD館在嘉義也會採用大阪世博的系統，將採預約及現場排隊兩種方式，預約系統預計在2月5日中午12時正式上線。
她也補充，該館將於3月15日與台灣燈會一起落幕，歡迎把握機會蒞臨。
