大阪世博台灣館嘉義燈會重現 3/3起對外開放

去（2025）年在大阪世博的台灣TechWorld館，除了湧入超過116萬人次，也在社群平台相關話題討論度排名第5，更被網友的評為「可感受到未來」、「大人小孩都能樂在其中」，如今2026台灣燈會也即將把場館搬回「嘉」。

行政院長卓榮泰表示，「我們已經很多年沒參加世界博覽會了，好不容易有這樣的機會參加，又用這麼大的心思，建構一座讓全世界看見我們科技力量、自然力量、生命力量的Tech World館。找遍了台灣所有所有的地方，後來我們發現自然劇場它是以玉山為出發點，不然我們就回到玉山，就回到嘉義來。」

廣告 廣告

台灣燈會時隔8年再次回到嘉義縣，將於3月3日至3月15日舉辦，展期橫跨元宵前後。而TechWorld館運到嘉義，預計花費8、9000萬，但因為地形跟日本不盡相同，卓榮泰也表示，其實從構想、拆除到重建，等於透過全新展出，在嘉義連結世界。

經濟部長龔明鑫說：「無法言傳只能體會啦。這座館在日本展出的時候，總共展出了184天，那也被評為是所有館藏裡面是最好的館。」

嘉義縣長翁章梁認為，「Tech World館在1月19日進到台灣燈會的現場，在2月28日就會完成搭設。今年的台灣燈會我們以『光躍台灣 點亮嘉義』為主題，就是希望台灣在世界的光，能夠點亮嘉義。」

縣長翁章梁也透露，TechWorld館將在3月1日率先開幕、試營運，3日到15日正式對外開放。透過當中的生命、自然、未來3大劇場，原汁原味讓國人體驗，院長卓榮泰更不忘喊話，看完燈會回到國會爭取預算。