大阪世博沒有台灣國家館 她在日本煮1鍋米粉撐起「台灣自己館」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025大阪世界博覽會，台灣無法以「國家」身分參與，民間團體自主發起文化行動回應國際舞台。「台日共丸聯盟」推動為期8個月的「台灣自己館」行動，集結台日超過百位文化、藝術與公民夥伴，以民間力量向世界展現台灣。其中，長年旅居日本的台僑美智子，成為這場跨國行動背後溫柔而堅定的重要支柱。

75歲的美智子與先生移居日本已50年，先生在日本岡山執業醫師，子女各有所成。她分享，雖長年生活在日本，仍維持台灣生活習慣與文化認同。她指出，台灣醫師在日本社會地位高，日本社會普遍對台灣人抱持尊敬，這也是她多年來深刻感受到的日常善意。

美智子供住宿 備台灣炒米粉

「台灣自己館」策展期間，台灣團隊多次往返日本，美智子主動提供住宿，協助解決旅宿問題、節省經費，並親自下廚準備台灣古早味炒米粉，用最熟悉的家鄉味溫暖遠道而來的夥伴，成為文化行動中最堅實的後勤支持。

談及台日關係，美智子表示，她對前總統李登輝先生深感敬重，認為其對深化台日關係具備遠見，也奠定今日台日情誼的深厚基礎。她也觀察，日本社會在國際政治環境變化及SARS事件後，對中國的態度已有轉變，而新任首相高市早苗展現的挺台立場，在日本民間引起高度共鳴。

早年畢業於實踐家專的美智子笑說，自己始終是「自然手作派」，多年來家人幾乎不外食，不只會炒米粉，台式與日式料理都難不倒她，熱情款待來訪的台灣友人，用生活實踐對台灣的認同。

「台灣自己館」行動於11月底圓滿落幕，團隊回到台南商滿生紀念館舉辦成果展，展至12月28日。美智子也特地自日本返台參與展覽。發起領銜人、台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮表示，「台灣自己館」曾於大阪、小豆島、宇野港等地亮相，獲得熱烈迴響，這場行動凝聚了硬頸台灣人的齊心熱血，也印證「勇者腳下都是路」。

日本台僑美智子以台灣心台灣情支持「台灣自己館」公民行動。(記者洪瑞琴攝)

「台灣自己館」成果展在台南商滿生紀念館展覽，將展至12月28日。(記者洪瑞琴攝)

