大阪世博焦點 未來人類洗澡機正式開賣要價不菲

今年大阪世博會上，日本Science株式會社研發的「未來人類洗澡機」一登場就擄獲眾人目光，如今該公司宣布，這台洗澡機已經在日本上市，售價為6000萬日圓(約新台幣1207萬元)。

法新社報導，Science株式會社以1970年大阪世博中、三洋電機展示的「超音波浴缸」(Ultrasonic Bath)為靈感，打造出未來人類洗澡機的原型，於今年大阪世博會上展出。美國一家度假村公司看到後，詢問Science株式會社是否會將原型機商品化，該公司才決定投入量產，初步計畫生產50台。

廣告 廣告

Science株式會社發言人前倉幸子(Sachiko Maekura，音譯)告訴法新社：「我們的(公司)總裁當時是一位10歲男孩，他受到那次展覽(指1970年大阪世博)的啟發。」

前倉幸子表示，這台洗澡機「不僅清洗您的身體，也洗滌您的靈魂」，同時還能監測使用者的心跳和其他生命徵象。根據原型機的設計，使用者躺進機器關上蓋子後，就會像洗衣機裡的衣服一樣被清洗。不過這台機器不會旋轉，運作同時還會一邊播放音樂。

前倉幸子說，大阪一家飯店已經採購了第一台機器，準備向房客提供服務。其他客戶還包括日本規模最大的家電量販店「山田電機」(Yamada Denki)，該公司希望能藉由這台機器吸引更多顧客上門。