大阪世博 TECH WORLD 館回「嘉」 回應國人期待並延續國際成果將於台灣燈會重現

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】大阪世博「TECH WORLD 館」於展覽期間引發國際高度關注、獲得廣大正面迴響，在行政院支持下，今(4)日宣布於2026台灣燈會在嘉義重現，自3 月 2 日開始到3月15日，每日上午10點到晚間10點開放參觀，邀請國人一同走進這座曾在世界舞台上發光的展館。

經濟部指出，TECH WORLD 館是臺灣首度於海外，從無到有、自主完成策劃、設計、工程與營運的世界級展館。展出期間長達184天，吸引超過百萬人次參觀，不僅榮獲國際獎項肯定，也在日本社群平台與各國訪賓間累積極高人氣，成功讓世界看見臺灣融合科技、設計與文化的整體實力。

在大阪展出期間，國內陸續有民眾表達希望能在臺灣體驗TECH WORLD 館展出，經濟部表示，這份來自民眾的期待，成為TECH WORLD 館回到臺灣重現的重要動力，為此，經濟部在有限的時間與資源預算條件下，積極整合相關單位與執行團隊，努力促成TECH WORLD館於台灣燈會重現，讓國際級展演成果能回到國內，與更多國人分享。

經濟部進一步說明，為了回應國人期待，團隊盤點了北、中、南將近30個可能場地，逐一比較，考量2026台灣燈會屬全國性活動，與大阪世博都具有節慶及歡樂氣氛，最後選定在這個活動中重現TECH WORLD館，讓更多民眾共同參與，一起歡慶元宵節。

此次於嘉義重現的TECH WORLD館，延續大阪世博的核心精神與展示亮點，透過沉浸式展演方式，呈現臺灣在科技創新、文化多元與產業實力上的整體形象，讓國人在熟悉的土地上，也能感受曾讓世界驚豔的感動時刻。

翁章梁說，台灣這輛發展的列車多年來一直掛不上嘉義的車廂，嘉義默默扮演台灣糧倉的角色，這次終於有機會讓台灣看見嘉義。

2026台灣燈會在嘉義有非常多亮點， 「TECH WORLD」館可以帶來人潮，也希望這次燈會能為嘉義人帶來光榮感與榮耀感，希望全台民眾安排一趟嘉義旅行，嘉義的山林、海景與櫻花都在等著大家。

圖：（照片嘉義縣政府提供）