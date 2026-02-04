大阪世博TECH WORLD館回台展出 卓揆鼓勵國人踴躍參觀 感受屬於台灣的榮耀

台北市 / 林彥廷 綜合報導

行政院長卓榮泰今（4）日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會時表示，大阪世博TECH WORLD館成功向世界展現台灣的科技、自然及生命力量，而大阪世博結束後，在各方努力下也成功將TECH WORLD館「Take Home」。透過今（2026）年嘉義縣舉辦的「2026台灣燈會」重現於國人眼前。卓榮泰誠摯邀請國人前往參觀「2026台灣燈會」及TECH WORLD館，一同連結世界，感受屬於台灣的榮耀。

卓榮泰表示，方才觀看「大阪世博TECH WORLD館紀錄片」時令他十分感動，此次大阪世博TECH WORLD館不僅向全世界展現台灣的科技、自然及生命力量，也展現台灣深厚的文化底蘊及與世界連結的先進科技，呈現台灣傳統與現代融合的全新體驗。

卓榮泰指出，TECH WORLD館共有「生命劇場」、「自然劇場」及「未來劇場」三大展區，在大阪世博得到相當重視。在「生命劇場」部分，透過560株顯示機械花株，搭配串接560台顯示螢幕，展現花朵隨風擺動的生命力量；在「自然劇場」部分，利用環形螢幕，搭配4K投影技術，以玉山為故事起點向世界述說台灣自然景觀與文化記憶，讓觀眾有身歷其境的臨場感；在「未來劇場」部分，透過長13公尺、高2.4公尺的超長型Mini LED螢幕，結合立體影像技術，帶領觀眾感受美好的未來生活。

卓榮泰指出，當初TECH WORLD館在大阪世博展出時，許多國人遠赴日本排隊參觀，為讓無法前往日本的民眾也能夠欣賞相關展覽，重現TECH WORLD 館「連結世界，共創未來美好生活」的策展主軸，在展期尚未結束前，政府就在思考如何將展館帶回台灣。鑑於台灣、日本兩地地形差異，因此過程中也重新構想，並考量後續拆除、遷回、重建及再設計，等同於全新展出展館，相當不簡單。

卓榮泰進一步說，為尋求TECH WORLD 館在台灣重現的合適地點，相關單位一開始找遍台灣所有地方，後來發現TECH WORLD館「自然劇場」係以玉山為出發點，因此最終決定將TECH WORLD館落腳在玉山所在的嘉義縣，展期自3月2日至3月15日，並搭配台灣燈會一同展出，讓更多國人看到台灣除了傳統燈會之外，也有與世界連結的TECH WORLD館。

卓榮泰表示，TECH WORLD 館能夠回台展出，確實不容易，感謝行政院馬永成政委多方奔走協調，以及經濟部同仁共同努力，成功將TECH WORLD館「Take Home」，讓國人「在家」就能看得見。

卓榮泰強調，透過將展館原汁原味帶回台灣，能將屬於台灣的榮耀及力量分享給國人，讓國人感受到與世界連結的台灣科技，期盼國人把握機會踴躍前往參觀台灣燈會和TECH WORLD 館，讓春節的喜氣延續更久。

