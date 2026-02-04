大阪世博TECH WORLD館成功「Take Home」 嘉義台灣燈會將重現

行政院宣布將大阪世博的TECH WORLD館帶回家，將在2026台灣燈會重現。(行政院提供)

臺灣去年在日本大阪世界博覽會打造TECH WORLD館，成功向世界展現我國的科技、自然及生命力，今天(4日)行政院召開記者會宣布，在眾人努力下，成功將大阪世博的TECH WORLD館「Take Home」，並將於嘉義縣的台灣燈會中重現，行政院院長卓榮泰期盼國人把握機會踴躍前往參觀台灣燈會和TECH WORLD館，一同連結世界，感受屬於臺灣的榮耀。

行政院院長卓榮泰表示，此次大阪世博TECH WORLD館不僅向全世界展現臺灣的科技、自然及生命力量，也展現臺灣深厚的文化底蘊及與世界連結的先進科技，呈現臺灣傳統與現代融合的全新體驗。

卓榮泰院長指出，TECH WORLD館共有「生命劇場」、「自然劇場」及「未來劇場」三大展區，在大阪世博得到相當重視。在「生命劇場」部分，透過560株顯示機械花株，搭配串接560臺顯示螢幕，展現花朵隨風擺動的生命力量；「自然劇場」利用環形螢幕，搭配4K投影技術，以玉山為故事起點向世界述說臺灣自然景觀與文化記憶，讓觀眾有身歷其境的臨場感；「未來劇場」則透過超長型Mini LED螢幕，結合立體影像技術，帶領觀眾感受美好的未來生活。

卓榮泰院長指出，展期尚未結束前，政府就在思考如何克服臺灣、日本兩地的地形差異，將展館帶回臺灣。由於過程中必須重新構想，並考量後續拆除、遷回、重建及再設計，還有尋找場地等問題，相當不簡單，最後，經過眾人的努力，成功將TECH WORLD館「Take Home」，讓國人「在家」就能看得見。卓榮泰院長強調，透過將展館原汁原味帶回臺灣，能將屬於臺灣的榮耀及力量分享給國人，讓國人感受到與世界連結的臺灣科技。

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義縣展出，TECH WORLD館展期則是自3月2日至3月15日，兩者搭配一同展出，卓榮泰院長期盼國人把握機會踴躍前往參觀台灣燈會和TECH WORLD館，讓春節的喜氣延續更久。