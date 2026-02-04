大阪世博TW館台灣燈會復刻登場 3/1率先開展

記者吳典叡／臺北報導

去年在大阪世博的TECH WORLD館（TW館）吸引116.3萬人次參觀，行政院長卓榮泰今（4）日宣布，TW館將於今年台灣燈會展場重新復刻展出。經濟部指出，除了3月1日率先開展至15日之外，館內三大劇場也將盡可能「原汁原味」形式重現，預約參觀平臺將於明日中午12時開放民眾使用。

「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會今日上午於行政院新聞中心舉行，由卓揆主持，包括經濟部長龔明鑫、外貿協會董事長黃志芳等首長出席。

卓揆致詞表示，TW館在國際展出期間獲高度評價，尤其館內三大劇場備受矚目。此次將TW館「帶回家」，希望讓國人「在家」即可連結世界、分享榮耀，也邀請國人一起看燈會、參觀臺灣館，延續春節的喜氣。

台灣燈會展期為3月3日至15日，TW館將提前2天開展。黃志芳表示，這項安排是為讓更多民眾有機會參觀TW館，因此TW館展期為3月1日至15日；雖然外觀不可能與大阪世博展覽時一模一樣，但仍會呈現當時風貌，內容也會盡可能「原汁原味」展出。

經濟部國際貿易署長劉威廉表示，TW館透過生命劇場、自然劇場與未來劇場3大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，去年吸引116.3萬人次走入體驗；這次TW館移回臺灣，歷經勘查北、中、南近30個場地，且考量具有節慶氣氛以及嘉年華性質等因素後，拍板在台灣燈會期間展出。

經濟部國際貿易署副署長胡啟娟表示，大阪世博要求各館要採取循環經濟，展期結束後全部拆除、建材也要回收，因此外觀難以完全復刻，這次在台灣燈會的展出將利用尖端科技重現風貌；經濟部已準備TW館的預約參觀平臺，將於明日中午12時開放民眾預約，請民眾多加利用。

「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會今日於行政院新聞中心舉行，由行政院長卓榮泰主持。（記者吳典叡攝）

行政院長卓榮泰表示，此次將TW館「帶回家」，希望讓國人「在家」即可連結世界、分享榮耀。（記者吳典叡攝）

經濟部國貿署長劉威廉表示，TW館透過生命劇場、自然劇場與未來劇場3大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，去年吸引116.3萬人次走入體驗。（記者吳典叡攝）