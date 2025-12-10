大阪人氣章魚燒大車拚！環球影城旁的TAKOPA根本是章魚燒粉絲的天堂，誰是你心中的NO.1？
「TAKOPA TAKOYAKI PARK」位於日本環球影城（USJ）旁美食百貨的 4 樓，一次集結了大阪最負盛名的六大章魚燒名店「Kukuru、十八番、甲賀流、山醬、會津屋、玉屋」，不跑景點、免排隊就能品嚐到各家獨門風味，根本是章魚燒粉絲的天堂！
我這次一次品嚐了 Kukuru、玉屋、甲賀流 3 家——從經典口味、創新高湯章魚燒到米其林推薦，每一家都有獨特的地方，來看看我最喜歡哪一間大阪章魚燒吧~
▼在 TAKOPA TAKOYAKI PARK ，每間章魚燒其實都有自己的內用座位，但如果像我一樣想一次吃很多間、比較口味的話，就可以在中央的共用座位區吃，有要站著吃的「立食區」也有可以坐下來的「座位區」，選自己喜歡的區域入座。
▼想吃章魚燒可以直接和店員點餐，也可使用機器點餐。
甲賀流（こうがりゅう）｜米其林推薦 × 章魚最大塊
【甲賀流】
電話：06-6467-5102
地址：日本〒554-0024 Osaka, Konohana Ward, Shimaya, 6 Chome−2−61 ユニバーサルシティウォーク大阪４Ｆ
營業時間：11:00～22:00(可能因季節而異)
支援付款方式：VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード・ID・WAON・QUICPay・PayPay・Alipay＋
▼甲賀流是心齋橋的超人氣章魚燒，創立於1974年，還曾獲得米其林指南推薦，為許多人心中的大阪必吃款。
▼甲賀流菜單圖片引用 TAKOPA TAKOYAKI PARK 官網，如下所示：
▼章魚燒任選2種口味，10個840日幣(約台幣167元)。我最後選了1號的「章魚燒醬」與2號的「蔥&日式橙醋」。因選擇外帶，所以蔥、日式橙醋都是獨立包裝再自己加~
▼章魚燒口感一樣是日本經典的軟嫩溼潤，章魚燒醬料濃郁、鹹甜順口；另一種搭配蔥花與橘醋的，則是酸香涮嘴很清爽！而且，甲賀流內餡章魚塊是我這次吃的三種品牌裡面最大塊的！好吃
Kukuru（くくる）｜大阪經典章魚燒x傳統口味
【Kukuru】
電話：06-6467-5253
地址：日本〒554-0024 Osaka, Konohana Ward, Shimaya, 6 Chome−2−61 ユニバーサルシティウォーク大阪 ４Ｆ
營業時間：11:00～22:00(可能因季節而異)
支援付款方式：VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード・ID・WAON・QUICPay・PayPay・Alipay＋
▼Kukuru 同樣是名氣響亮的大阪章魚燒連鎖店，在道頓堀、梅田到難波…等地都有分店，非常經典。
▼Kukuru 章魚燒菜單如下，同樣引用 TAKOPA TAKOYAKI PARK 官網：
▼我選擇最基本的原味章魚燒，5個640日幣(約台幣127元)。章魚燒外層微酥、內部軟嫩多汁，醬汁鹹甜平衡，不會太膩，走傳統本格派風味。
玉屋（たまや）｜創新系章魚燒x口味超多
【玉屋】
電話：06-6465-1650
地址：日本〒554-0024 Osaka, Konohana Ward, Shimaya, 6 Chome−2−61 ユニバーサルシティウォーク大阪 ４Ｆ
營業時間：11:00～22:00(可能因季節而異)
支援付款方式：VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード・ID・WAON・QUICPay・PayPay・Alipay＋
▼玉屋是走創新派章魚燒，餐廳老闆擁有法式料理背景，內餡使用龍蝦高湯調和麵糊，口味也相當豐富多樣。曾於於2016年、2017年、2018年連續三年入選米其林指南。
▼玉屋菜單如下，口味真的超級豐富，如果和我一樣什麼都想吃的人，可以直接點九宮格吃遍9種口味章魚燒。
▼九宮格章魚燒，9個1300日幣(約台幣258元)。9種口味分別有：青蔥柑橘醬、起司咖哩、經典醬汁美乃滋、明石燒風、極上柚子七味、鰹魚醬油、岩鹽美乃滋、梅肉＆脆梅、白蔥蒜香醬。還有附上說明書可以對照吃喔~
▼玉屋的章魚燒因加了龍蝦高湯，所以口味層次上多了淡淡的鮮味，但如果搭配的醬汁口味較重的話，就會被蓋掉吃不太出來XD 這9種口味我覺得都不錯、各有特色，印象最深是：甜鹹平衡的「岩鹽美乃滋」；酸甜提味的「梅肉＆脆梅」；爽口清新的「青蔥柑橘醬」；香氣濃郁的「起司咖哩」。
會津屋（あいづや）｜傳說中的章魚燒創始店
【會津屋】
電話：06-6467-1622
地址：日本〒554-0024 Osaka, Konohana Ward, Shimaya, 6 Chome−2−61 ユニバーサルシティウォーク大阪 ４Ｆ
營業時間：11:00～22:00(可能因季節而異)
支援付款方式：VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード・ID・WAON・QUICPay・PayPay・Alipay＋
▼會津屋創立於 1933 年，被稱為「章魚燒的發源地」！據說麵糊本身的高湯風味就很夠味，不加醬也很讚~
▼會津屋菜單引用TAKOPA TAKOYAKI PARK 官網資訊如下所示：
山醬（やまちゃん）｜阿倍野人氣老店
【山醬】
電話：06-6467-5225
地址：日本〒554-0024 Osaka, Konohana Ward, Shimaya, 6 Chome−2−61 ユニバーサルシティウォーク大阪 ４Ｆ
營業時間：11:00～22:00(可能因季節而異)
支援付款方式：VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード・ID・WAON・QUICPay・PayPay・Alipay＋
▼山醬是來自阿倍野 HARUKAS 附近的老字號店，查詢網路資訊，它們家章魚燒奶油香氣重、醬汁不會太鹹，是大人、小孩都能接受的類型。
▼山醬菜單引用TAKOPA TAKOYAKI PARK 官網資訊如下所示：
十八番（じゅうはちばん）｜最受女性歡迎「章魚燒」
【十八番】
電話：06-6467-5918
地址：日本〒554-0024 Osaka, Konohana Ward, Shimaya, 6 Chome−2−61 ユニバーサルシティウォーク大阪 ４Ｆ
營業時間：11:00～22:00(可能因季節而異)
支援付款方式：VISA・Master Card・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード・ID・WAON・QUICPay・PayPay・Alipay＋
▼十八番章魚燒以「想做出女性會喜歡的章魚燒」為品牌理念，於西中島發跡，據說其章魚燒特色為：奶油般柔軟、綿密口感，適合喜歡軟嫩、濕潤、入口即化口感的人。
▼十八番菜單引用TAKOPA TAKOYAKI PARK 官網資訊如下所示：
甲賀流、Kukuru、玉屋，3大章魚燒名店比較
這三間其實口味都不錯，是好吃的！但要我選擇一個最愛的話，應該會是「甲賀流」！因為它們家章魚燒內餡的章魚最大塊、調味剛好，外酥內飲嫩溼潤的口感也很好；「玉屋」則是創意取勝、不容易吃膩。以上就供大家參考囉～
