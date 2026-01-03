大阪冬令發放 保暖物資關懷街友

日本也有慈濟人分送溫暖，關心的對象是流浪街頭的街友，關西地區慈濟志工，替街友安排冬令活動。分別在大阪跟名古屋兩座城市舉行，尤其大阪的西成區，已經連續10年關懷街友。不論在市區某個角落或者高架橋下的街友，志工都設法找到他們，提供熱食跟保暖衣物。

小電鍋，反覆煮出60個飯糰的飯量，加上保暖物資，在名古屋，慈濟志工即將前往高架橋下，關懷街友。手推車喀拉喀拉的聲音，在這裡的回音，特別響亮。街友知道有人靠近，也就放心地收下慈濟人的冬令祝福。

同行的志工當中，有兩位媽媽帶著兒女一起服務，原以為孩子會怕生，卻發現，小志工面對街友時，真誠遞上食物和物資，赤子之心如此動人。

在大阪西成區，冬季也有兩個地點，慈濟志工送愛送暖。

在愛鄰屋的發放動線上，除了有衛生衣、衛生褲、襪子之外，提供毛巾之前，志工一條一條摺好，以示尊重與感恩。並且向列隊的街友們問好。

慈濟志工 中村省吾：「我們每年都會在這裡舉行一次，冬衣的發放活動，今年是第10次，已經有10年了。」

愛的能量總是在擴張，當有需要的地方，就會回流聚集，包括來自馬來西亞的慈濟志工卓樟汶、以及東北311結緣的鄉親寄來禮物。

慈濟志工 余瓊珠：「東北的鄉親，做這個帽子，都會寄過來東京，還有大阪，我們也可以將他們的愛心，發給這些露宿在外面的街友們。」

馬來西亞慈濟志工 卓樟汶：「覺得既然在這邊賺錢的話，就要能，有能力就要回饋這裡的社區，而且能帶來一些正向的改變，也是很開心的事情。」

寒冬中，雙手有禮、句句祝福，這個年，會過得好。

