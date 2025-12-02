大阪勝尾寺台灣達摩遭破壞 黃暐瀚籲：台人海外別起衝突 這樣做才對
黃暐瀚建議，若在國外遇到破壞台灣圖騰，應保持冷靜通報廟方，不要現場制止產生衝突。
日本大阪知名景點勝尾寺近日發生台灣遊客用「必勝達摩」排列的台灣地圖遭人破壞事件，引發台日網友關注。政治評論員黃暐瀚對此事發表看法，呼籲台灣遊客遇到類似情況應保持理性，避免現場衝突，「讓世界看到台灣」的溫和形象。
台灣遊客默契接力 勝尾寺驚見「台灣地圖」
大阪勝尾寺以「必勝達摩」聞名，旅客購買小達摩後，可選擇留在寺內祈願或帶回家供奉。若選擇留在寺內，可將達摩放置在階梯、池畔、樹叢或窗台等處，象徵將心願託付給寺廟。
今年11月1日左右，寺方發現有台灣遊客默契接力，用達摩在寺內拼出「台灣本島形狀」。黃暐瀚描述照片內容時指出，這個台灣圖騰不僅包含本島，連金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、龜山島等離島都完整呈現。
「可能是因為台灣旅客很多，還有排成愛心形狀、TSMC（台積電）等等圖案，」黃暐瀚表示，這個台灣圖騰逐漸越排越多、越來越厚實，連大達摩都加入其中。
勝尾寺台灣達摩圖騰成打卡熱點 寺方設護欄保護
大約在兩週前，勝尾寺方發現這個台灣達摩圖騰成為遊客拍照打卡的景點，為了保護這個特殊景觀不被破壞，特別拉起護欄圍起來。
女子踏入護欄破壞 遭旁人制止
然而，日前卻被拍到有一名女子踏入護欄內，破壞台灣圖騰拼成的達摩，旁邊有人喊「你這樣子不好了」，但女子仍破壞圖騰拼成的達摩。這段影片在網路上流傳後，引發討論。
黃暐瀚呼籲：台灣旅客在國外遇破壞台灣圖騰 勿與對方衝突
黃暐瀚更新事件後續表示，最新狀況是台灣的圖騰很快又被排回來了。他也對此事發表看法，呼籲台灣遊客遇到類似情況時應保持冷靜。
「如果看到在世界各地有人把台灣的圖騰、台灣的國旗、台灣的字樣刻意塗銷的時候，不要上前去跟對方吵，」黃暐瀚強調，「比如說剛剛這個過程當中，如果在現場看到台灣的達摩被破壞，說你幹嘛，或者是跟他拉扯，那就會變成現場的衝突，那就是另外一個故事了。」黃暐瀚建議，台灣旅客在日本或世界各地如果看到有這種狀況發生，不要現場制止或產生衝突，「頂多跟廟方的人講說有人跑進去，因為廟方明明有拉一個護欄。」
對於為何有人想要破壞台灣字樣與地圖，黃暐瀚表示雖然不太能理解，但強調，「我們看到其他國家的字樣地圖會去破壞嗎？我們不會。所以我們要求自己就好了，遇到有人在這樣做，我們就溫和理性，讓世界看到台灣。」
