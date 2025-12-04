大阪勝尾寺「台灣達摩」疑遭中國遊客破壞！ 寺方：對此事毫不知情

▲ 示意圖／取自pakutaso

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

大阪勝尾寺以「勝利達摩」聞名，日前就有遊客用達摩堆出台灣國土的形狀及字樣，卻疑似遭中國人惡意破壞，引起網友熱議。對此，寺方也回應，表示完全不知情，強調參拜者可以隨意擺放達摩，但也已呼籲遊客不要隨意觸摸。

根據《J-CAST NEWS》報導，勝尾寺方人員表示，不知情此事，指出11月是一年中參拜人數最多的月份，大部分遊客來自亞洲，尤其是台灣，而遭破壞的台灣圖案，使用的達摩為「六十四卦達摩簽」，提供參拜者抽取簽語後，能隨意將達摩放置在寺廟內任何地方，也從未對達摩擺放的形狀有任何規定。

廣告 廣告

寺方人員強調，雖然這些達摩並非供奉品，但寺方已呼籲遊客不要觸摸，不過，因達摩數量眾多，很難逐一告知每位遊客，同時也透露，寺方會在更換地面碎石等情況下，回收達摩焚燒處理，每年收集一次。

至於擺上圍欄，並非保護達摩，而是方便遊客排隊參加活動，由於寺廟位在斜坡上，因此圍欄也起到安全作用；其他地方也有圍欄，同樣供遊客在內隨意擺放達摩。

原始連結







更多華視新聞報導

日媒：中國國際航空減少11月底至2026年3月航班

中國籲公民暫勿前往日本 機場仍擠滿赴日遊客

高市「理解尊重」中國立場 強調日本對台立場未變

