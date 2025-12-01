大阪勝尾寺「TW達摩陣」疑遭陸客破壞 台灣遊客攜手復原超感動

來到日本大阪勝尾寺參拜，不少人會買達摩求好運，不過近期有台灣遊客目睹一名疑似中國籍的女子，她無視親友勸阻，越過圍籬破壞地面上用達摩拼成的TW文字和台灣圖案，影片曝光讓不少網友炸鍋，今（1）天有不少熱心的台灣遊客回到現場幫忙恢復原狀。

親友也攔不住...疑陸女闖圍籬惡意打亂「TW達摩陣」

不顧勸阻，疑似穿著粉色大衣的中國籍的女子，直接越過圍籬，把排成Taiwan英文縮寫的達摩一一打亂，一旁親友攔不住，女子換個位置，再破壞排成台灣形狀的達摩。女子失控行為引起圍觀，直到親友強行將她拉走，才結束鬧劇。

來到日本大阪勝尾寺不少遊客會買個達摩祈福許願，在11月初有民眾到此一遊，想找排成台灣形狀的達摩，當時因為廟方整修，達摩一度被打亂，民眾和現場台灣遊客同心協力恢復原狀，廟方也貼心拉起圍籬保護現場。

「TW達摩陣」未破壞前原狀。圖／翻攝Threads@antony113209

TW達摩陣成功拼回 旅行社：亂破壞恐招厄運

沒想到台灣遊客們的心血近期卻遭人破壞，畫面曝光在網路上發酵，一名台灣遊客在1號回到現場直擊，被破壞的「台灣達摩陣」在大家攜手努力下終於拼回來了，實在超感動！

大阪勝尾寺是著名的祈福聖地，旅客可自由擺放各種圖案、求好運，旅行社也提醒，達摩是用於祈福許願的，若是惡意破壞不僅引發眾怒，也恐會遭來厄運。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

