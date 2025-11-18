大阪女子家中失火陽台求救 警消架梯救人竟被踹落墜梯重摔地面

國際中心／陳佳鈴報導

日本大阪市東淀川區14日清晨發生一起公寓火警，一名 26 歲女子因屋內熊熊烈火驚慌逃生，當時消防員迅速架起雲梯接近她，但就在消防員伸手準備扶住她時，女子疑因過度驚慌，反射性伸腳踢向前方，竟將消防員踢落雲梯，消防員摔落地面，畫面驚險！

根據現場畫面顯示，火勢從一棟四層鋼筋混凝土建築的二樓房間竄出，濃煙迅速蔓延。日本當地消防局獲報後緊急派遣共 22 輛消防車前往灌救，住在失火屋內的一名 26 歲女子，火警當下因煙霧濃厚無法從大門逃生，只能爬上陽台欄杆尋求協助。

從網路上流傳的影片可見，她緊抓欄杆、腳踩狹窄邊緣，不斷尖叫，隔壁陽台火光直竄，情況一度危急。消防員迅速架起雲梯接近她，但就在消防員伸手準備扶住她時，女子疑因過度驚慌，反射性伸腳踢向前方，竟將消防員踢落雲梯，消防員摔落地面，所幸並未造成嚴重傷勢。

女子最終在消防員協助下順利脫困，腿部與下巴受傷，被緊急送往醫院救治，傷勢屬輕微。她向警方供稱，事發時正在煮雞蛋，懷疑鍋內過熱起火，但詳細起火原因仍待警方與消防單位進一步調查釐清。

該段影片曝光後，有網友指出「她明顯是被嚇壞了」「雲梯上的消防員好勇敢」，也有網友呼籲大眾在火災時務必冷靜，以免救援行動受干擾或釀成二次傷害。

