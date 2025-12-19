大阪市場回收物驚見「瓶裝人體內臟」 警介入調查中

大阪知名的中央批發市場今年9月有清潔員發現瓶裝人體內臟，引發熱議。（圖／翻攝自YouTube／MBS新聞資訊）

日本大阪市福島區中央批發市場今年9月驚傳一起恐怖事件，有清潔員打掃時在多個瓶子裡，發現有疑似「人體內臟」的東西，嚇得立刻報警。當地警方已展開調查，朝違反廢棄物處理法方向偵辦。

根據日媒《MBS News》報導，這起事件發生於今年9月18日，大阪市福島區中央批發市場的一名清潔員當天上午，在垃圾集中區整理回收物，發現一堆紙箱內裝滿大量玻璃瓶，瓶子裡面還裝有東西，細看後發現疑似含有人體內臟，讓他當場嚇了一大跳，立刻報警。

清潔員表示，這些物品「明顯不像完整器官，更像是手術切除的組織，若一般處理恐有風險」。市場方面研判，這些疑似來自醫療機構的「醫療廢棄物」，但遭非法棄置在市場的垃圾區。報導中提到，這些廢棄物疑似是醫院或醫療機構產生的醫療廢棄物，卻因不明原因非法棄置於市場。

警方趕抵後將玻璃瓶帶回，目前正調查這批疑似內臟的來源，以及棄置過程是否違反廢棄物處理相關規範。同時相關領域的專家提醒，醫療廢棄物若未依規定處理，不僅涉及法律責任，也可能對環境與公共衛生造成危害。

大阪是許多國外旅客到日本旅遊的首選地點之一，而位在福島區的中央批發市場是大阪規模最大的批發市場，店家有提供零售和各種海鮮處理服務，讓遊客能品嚐最新鮮的美味。如今市場出現有人亂丟「醫療廢棄物」，可能會影響觀光人潮。

