大阪市場驚見「瓶裝人類內臟」！警方調查中

▲日本大阪市福島區的批發市場，近期有清潔員竟在垃圾存放處附近發現疑似裝有人類內臟的瓶子，讓他嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自MBS NEWS YT影片）

[NOWnews今日新聞] 日本大阪市福島區的批發市場，驚傳發生一起恐怖事件，近期有清潔員竟在垃圾存放處附近發現疑似裝有人類內臟的瓶子，嚇得趕緊報警，目前警方正在調查中。

綜合日本媒體報導，9月18日上午，大阪市福島區的大阪市中央批發市場垃圾存放處附近，有市場相關人員發現了大量裝有疑似人類內臟瓶子的棄置物。這些物品被認為可能是來自醫院等相關機構的「醫療廢棄物」。

據了解，在紙箱裝著的大量瓶子中，裝有疑似人類內臟的物體。清潔員表示，「不像是那種一眼就能辨認的器官，感覺像是某種被切除下來的東西，我覺得應該是手術後取出的組織。當時直覺認為如果當成一般垃圾處理掉會出大事」。

警方初步研判，這些可疑物可能是來自醫療機構的「醫療廢棄物」，正以涉嫌違反《廢棄物處理法》方向，針對這些可疑品的棄置過程與來源展開調查。日本網友則在新聞底下留言表示，「背後會不會跟中國牽扯上關係啊...畢竟還有器官買賣之類的事情」、「哪會有這種醫院啊，到底是不是合法的機構啊」、「人間標本？」

