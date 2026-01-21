大阪市議會日台友好議員連盟拜訪臺南市府及議會 深化交流合作

大阪市議會日台友好議員連盟拜訪南市府與議會，期盼與議會締結有好協定，深化交流合作新格局。（記者李嘉祥攝）

日本大阪市議會日台議員聯盟一行人21日在總統府國策顧問陳天隆先生陪同下拜會臺南市議會，議長邱莉莉熱情接待，日方表達希望與市議會簽訂友好協定，進一步深化雙方實質交流的強烈意願；另也至市府拜會，副市長姜淋煌與新聞處參議黃耀國接待訪團，雙方就觀光、文化、教育及物產等議題進行交流，盼持續深化兩市友好關係，拓展多元合作。

大阪市位於日本大阪府中部，為西日本最大都市圈與經濟中心，以庶民文化與飲食文化聞名，擁有大阪城、大阪市水道紀念館、道頓堀、心齋橋、梅田等知名景點及商圈；2025年舉辦大阪萬國博覽會，吸引大量外國遊客前往參觀。

邱莉莉議長表示，大阪與臺南同樣以熱情、友善的城市性格著稱，相似的城市氣質讓人倍感親切；她感謝大阪市議會日台議員聯盟長期以來對臺灣的堅定支持，無論是在議會外交、城市交流，或促進民間相互理解與友誼方面，皆發揮了極為關鍵且正向的力量。

聯盟會長說明前年曾與聯盟成員一起到臺南參加台日交流高峰會，當時臺南市議會的熱情接待及精心安排的企業參訪行程迄今仍令她印象深刻，也提及大阪與臺南皆為國內最早發展成形的大型城市，商業蓬勃、城市充滿活力，也有許多農業活動；大阪市議會迄今尚未與臺灣任何地方議會簽訂友好協定，接任會長以來期盼能促成與臺南市議會締結友好協定，進一步拓展兩市在多元領域的交流合作。

姜淋煌副市長也代表黃偉哲市長感謝大阪市議會支持與臺南交流，2024年台日交流高峰會時遠道而來，臺南遭遇地震、丹娜絲風災等天災時也予以支持，期許台南與大阪間長期且堅韌的互助情誼能持續延續下去；他也提及臺南山上花園水道博物館與大阪市水道紀念館和在歷史脈絡與文化價值上具有高度相似性，未來可作為深化兩市交流的重要契機，繼臺南芒果上架至大阪，也期待未來有更多臺南優質農特產品走入大阪。