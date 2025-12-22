大阪府位於日本第二大城市群的中心，以其熱鬧的主城區、高人氣的大阪城堡和「漫才」喜劇而聞名。

大阪府位於高度城市化的關西地區核心地帶，是日本西部的商業和文化中心。它是日本僅有的兩個以「府」為名的一級行政區劃之一。2020年，將大阪升格為如「東京都」那樣的「大阪都」的公投以微弱差距被否決。當地大多數人口居住在大阪平原。關西國際機場坐落在大阪府西部大阪灣填海土地上。

大阪府概況 創建時間：1871年（前身為攝津國、河內國和和泉國） 地方政府所在地：大阪市 人口：883.8万人（截至2020年10月） 面積：1905平方公里

歷史上，大阪曾經是日本的經濟重鎮。它是16世紀成功統一日本的豐臣秀吉的大本營，因此也一度是日本的政治中心。秀吉建造了大阪城，後來又經重建，如今每年吸引著數百萬遊客。大阪南區，尤其是擁有巨型霓虹招牌、娛樂購物選擇極為豐富的熙熙攘攘的道頓堀，已成為當今繁華都市的標誌。



大阪城 ©PIXTA

大阪最著名的小吃包括章魚燒和御好燒。該市大阪灣地區有日本環球影城和大阪海遊館等休閒勝地。位於堺市附近的百舌鳥及古市古墳群是大阪府首個被列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》的項目，這一巨大的墓葬群包括被認為是仁德天皇的墳墓，仁德天皇曾於西元4世紀統治日本。



這個形似鑰匙孔的陵墓位於大阪府堺市，據稱是仁德天皇的墓葬 ©共同

夏普和松下等大型電子公司的本公司均設在大阪府。此外，當地還以擁有眾多製造機器零件和其他產品的中小企業而聞名。在文化方面，大阪不僅擁有從江戶時代開始便在當地蓬勃發展的傳統文樂木偶戲，而且還以「漫才」喜劇而聞名。



大阪府的吉祥物Mozuyan以牛頭伯勞為原型，紅頭伯勞鳥是大阪府的府鳥。Mozuyan名字中的尾碼「yan」是標準日文中「janai」的大阪方言轉寫，通常用於獲得他人認同（時事）

當地名人 川端康成（1899-1972年），日本作家。他是日本第一個獲得諾貝爾文學獎的作家，其代表作《雪國》曾被Edward Seidensticker翻譯成英文。 手塚治蟲（1928-1989年），日本漫畫家和動畫製作人。他創作了原子小金剛等很多著名卡通人物。 大坂直美（1997年-），日本網球運動員。她是日本首位大滿貫女單冠軍得主。

