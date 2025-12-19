大阪批發市場出現詭異紙箱！竟裝滿「人體內臟」 清潔員嚇壞報警

日媒披露，大阪市福島區的大阪市中央批發市場內，日前竟發現一批疑似「人體內臟」的物品，遭人非法丟棄，警方已著手調查，並不排除涉及違反《廢棄物處理法》。

大阪一處批發市場赫見紙箱內裝滿人體組織。（示意圖／Pexels）

媒體《JNN》報導，這起事件發生於9月18日上午，一名批發市場相關人員，在市場的垃圾集中區附近，發現一批遭丟棄的紙箱，裡面裝有大量玻璃瓶。但仔細一看，瓶內赫然是疑似人體內臟等組織。

根據第一個發現的清潔人員回憶當時情況，心有餘悸地表示，「看起來不像是完整的臟器，而是被切除下來的東西，感覺像是手術取下的組織。我覺得如果照一般垃圾處理，恐怕會出問題。」

這名清潔人員說，由於他感到非常可疑，不敢輕忽，於是立即通報相關單位處理。警方介入調查後初步研判，這些物品可能是醫院等醫療機構，所產生的「醫療廢棄物」。

警方目前正釐清這批疑似醫療廢棄物被棄置的經過與來源，並將是否構成違反《廢棄物處理法》列為重點調查方向，進一步追查是否涉及醫療機構或相關人員的不當處置行為。

