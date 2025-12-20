大阪批發市場驚見「人類內臟塞滿玻璃瓶」 清潔員嚇壞

日前日本大阪市一名市場清潔人員在市場內，發現一箱疑似人體器官的物品。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





日本大阪市福島區驚傳疑似醫療廢棄物遭非法棄置。當地媒體報導，今年9月18日上午，中央批發市場內一名從事清潔作業的人員，在市場垃圾集中區附近發現一只紙箱，箱內裝有大量玻璃瓶，瓶中疑似存放人類內臟，研判可能為醫療廢棄物，消息曝光後引發當地民眾關注與譁然。

綜合日媒報導，綜合日媒報導，當時一名在市場內從事清潔作業的男子發現異狀，他表示，當天在市場垃圾集中區內發現這箱裝有大量玻璃瓶的紙箱，瓶內物品外觀並非完整器官，而較像是手術後切除的組織，且部分瓶身疑似標註有姓名等資訊。由於擔心若當作一般垃圾處理恐釀問題，因此立即通報相關單位。

廣告 廣告

該中央批發市場為24小時營運，整體占地規模約相當於30個足球場，垃圾集中區則位於市場主要出入口附近。至於相關物品為何遭人棄置於該處，目前仍有待釐清。

警方獲報到場後初步研判，這批物品可能來自醫院或其他醫療機構，屬依法應妥善處理的醫療廢棄物。相關單位已著手展開調查，將釐清是否涉及違規棄置行為，並朝違反廢棄物處理法方向，追查投棄經過及相關責任歸屬。

台灣去年2月也曾發生類似案件。北捷忠孝復興站內驚見沾血針頭，事後查出為一家醫美診所院長，涉嫌為牟利走私胎盤素，並將使用過的針頭與注射劑等醫療廢棄物，裝箱後帶至捷運站垃圾桶棄置，以規避清潔費用。

相關單位追查後發現，該名吳姓院長親自抱著紙箱多次前往捷運站偷倒垃圾，行為超過4個多月，次數甚至多到難以計算。案件經警方移送後，一審依《廢棄物清理法》判處有罪。

更多東森新聞報導

研究：新冠病毒攻擊人體器官 併發症恐纏身數年

你整個人能賣多少？人體器官黑市價格曝光

全身賣光值多少？黑市人體器官價格曝光 賣「這顆」賺最多

