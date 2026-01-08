大阪拉麵店英文菜單貴1倍！陸客不滿雙重定價喊退費 老闆：考慮禁止中國人入店

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

拉麵一直是日本旅遊的首選美食，然而，大阪難波區的一間拉麵店「王道家直系我道家OSAKA店」近日因實施雙重定價制度引發爭議。該店使用了日文與英文菜單，英文菜單的價格平均比日文菜單貴上1000日圓（約新台幣200元）。

此舉甚至引發與外國遊客的衝突，一名中國遊客本月4日在店內點餐後發現不同語言選單存在價差，質疑定價不公並要求退還差額。拉麵店老闆新井悠介則解釋，外語介面點選的拉麵屬於針對觀光客設計的特別規格，其調味與配料與一般版本不同，因此拒絕退費。雙方僵持不下，店方一度揚言報警，最終中國遊客道歉，事件才告一段落。

針對爭議，店主強調點餐機首頁已清楚載明「選擇日語以外語言，產品價格與規格將有所變動」，並表示經營者是冒著負面輿論的風險在執行此制度。然而，店家卻在衝突期間於社群平台發文稱「考慮禁止中國人入店」，雖事後澄清僅是針對糾紛的風險評估而非正式禁令，仍引發外界對歧視與觀光不友善的質疑。

日本網友對此評價兩極，部分民眾認為在觀光熱區分級收費有助於維護本地居民權益，但也有人擔心懸殊的價差會損害日本的旅遊形象。

