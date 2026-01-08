大阪拉麵店英文菜單一碗貴1倍！中國客氣炸 日老闆：考慮禁中國人進入

國際中心／黃韻璇報導

大阪拉麵店因日文、英文菜單價格不同，引發爭議。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本是觀光旅遊勝地，更是亞洲國家台灣、南韓、中國民眾最愛去的國家之一，到日本後少不了品嚐道地拉麵，然而近日大阪一家拉麵店「雙重定價」制度引發爭議，英文菜單的價格竟然比日本菜單貴一倍，引發一名中國遊客不滿，雙方僵持不下一度要報警，事後老闆解釋定價，稱「如果顧客選擇日語以外的語言，價格和配料都會有所不同」。

據《朝日電視台》報導，這家「王道家直系我道家OSAKA店」拉麵位於大阪難波區，菜單中所有品項的日文菜單、英文菜單價格竟然完全不一樣，無論是正常份量、大碗、特大碗，英文菜單的價格平均比日文菜單還貴1000日圓（約200元新台幣），一碗拉麵在日文菜單上1000日圓，到了英文菜單則需2000日圓。

菜單被分享至Ｘ平台後，日本網友直言「雙重定價太離譜了，難怪會讓懂漢字和英文的中國人感到困惑」。此前，這個月4日就有一名中國遊客與店家發生衝突，店家在Ｘ平台PO文表示，「目前，一名中國人在我們餐廳鬧事，我們已經報警。由於90%涉及外國人的麻煩都是中國人造成的，我正在考慮將來禁止中國人進入。」

對此，拉麵店老闆新井悠介說明事發經過，當時這名中國遊客用英文菜單點餐後，發現菜單有兩種價格，要求店家退差價，但由於兩種拉麵的規格本來就不同，因此無法退款，雙方僵持不下，直到店家表示要報警後，中國客才轉變態度，向店家道歉，店家也息事寧人沒報警。此外，老闆也強調，「我們只是表示會考慮禁止（中國人）進入餐廳，並沒有明確表示會禁止他們進入」。

拉麵店老闆新井悠介也解釋，對日本遊客和外國遊客分別收取不同的價格，在點餐機台上螢幕分成兩個部分，分別對應懂日語、不懂日語的顧客，上面清楚標明「如果顧客選擇日語以外的語言，價格和配料都會有所不同」，店家強調，為了彌補價格差異，店家會特別為外國遊客訂製調味料和食材。

