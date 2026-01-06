大阪拉麵店英日語版菜單「兩種價格」被抓到差很大 店家：禁止中國人入店

拉麵示意圖。取自Unsplash



日本疫後觀光人潮有增無減，許多店家對於應對語言不通的外國觀光客感到疲憊，不時傳出爭議。大阪一家拉餐店在點菜機上的英日語雙語菜單中，同樣餐點價差超過七成，近日引發同時看得懂日文漢字及英文的中國遊客不滿，與店家起口角，甚至出動警察到場。事件爆發後店家強硬表示「禁止中國人入店」。

綜合日媒報導，小有名氣的大阪家系拉麵店「王道家直系 我道家 OSAKA店」店內的點餐機有英日語兩套菜單，但是價格差異頗大。以叉燒拉麵為例，日語菜單中普通碗、大碗與特大碗的含稅價分別為1130、1310和1380日圓（約228、264和278元台幣），不過英語版菜單的含稅價則分別為1900、2150和2400日圓（約382、433和483元台幣）。

日本大阪拉麵店「王道家直系 我道家 OSAKA店」的英日語菜單價格不一樣。翻攝X帳號@japanloveryman

以最大碗來算，英日語版的價差達74%。而店內單價最高的「青葱叉燒拉麵」特大碗，日英語菜單的價格分別為1600和2700日圓（約322和543元台幣），價差也近69%。看得懂漢字的中國遊客注意到店家在英日語菜單的大幅價差，已多次與店家發生口角。

「王道家直系 我道家 OSAKA店」4日晚間在官方X帳號推文宣布：「目前，有一名中國人在我們店內鬧事，我們已報警。由於涉及外國人的麻煩事90%都是中國人造成的，因此從現在起，我們將禁止中國人進入本店。敬請諒解、」文末附上一個跪坐行禮的表情貼。

推文到目前已有超過2500萬次瀏覽、逾10萬個讚及1400多則留言，網友意見兩極，有人支持，但多數網友認為店家做法有些過火，認為不能用部分人的行為去概括論定，也有人說，店家用「禁止」一詞太過激烈。

還有中國網友留言說「真相是這家店用陰陽菜單去宰客」，結果被中國遊客發現並投訴，但被店家誣陷為鬧事。

在這家店的Google地圖評論欄中，包括南韓等不少外國遊客留言，表示注意到英語版菜單價格比日語版高很多的狀況。

