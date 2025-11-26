大阪摩天輪雷擊停電後故障 10多人慘困半空9hr

日本大阪一間複合式購物中心的摩天輪因雷擊導致停電而停止運轉，造成10多名乘客受困，所幸在約9小時後全數平安獲救。

大阪一處摩天輪發生故障，10多人受困。（圖／NNN）

這起意外發生在當地時間25日下午5點30分左右。位於大阪府吹田市的「EXPOCITY」傳出遊樂設施困人意外，園區內的摩天輪突然停止運轉，導致當時上面的10多名乘客受困。

據日媒報導，摩天輪故障原因據悉是雷擊導致停電，消防局在獲報後派員前往救援，與摩天輪公司工作人員一起手動操作營救民眾。直到26日凌晨3點左右，才將乘客全數救出。

據消防部門表示，乘客全數平安，無人受傷或身體不適。

「EXPOCITY」位於萬博紀念公園旁，號稱是日本規模最大的複合商城，園區內不但有購物中心，還有電影院、遊樂園、室內運動場等設施，吸引許多民眾前往。

