大阪旅遊住哪裡？這間心齋橋飯店好評爆棚！步行可逛PARCO、道頓堀，2千初平價搞定住宿

「VIA INN 心齋橋」（VIA INN SHINSAIBASHI）距離心齋橋地鐵站僅需步行約2分鐘，道頓堀也在步行範圍內，一樓就是7-11，地點超級方便！而且我這次在 agoda 訂 VIA INN SHINSAIBASHI，10月連假的週六假期，雙人房含早餐約台幣2447元，不含早餐只要2千初，CP值超高。

這次日本大阪神戶自由行，我飯店都是在 Google Map 找的，畢竟自由行交通方便超重要，所以看到心齋橋站旁的 VIA INN 飯店有優惠，爬網搜尋一下，發現不論是Google 評價或網路分享口碑都很好，就立刻訂房了！

日本大阪｜VIA INN Shinsaibashi

▼VIA INN SHINSAIBASHI 距離心齋橋地鐵站有多近從地圖就看得出來，只要出站直走2分鐘！附近熱鬧美食多，愛逛街的話旁邊是「心齋橋PARCO」百貨，或可以從心齋橋商店街一路逛到難波站，非常好買好逛！一樓就是7-11，每次回飯店前都要買一堆零食當宵夜。

▼VIA INN SHINSAIBASHI的飯店大廳在3樓，入住需先搭左側電梯至三樓辦理入住。大廳乾淨明亮、流程快速，我們下午2點多到時，房間已整理好可以入住啦~

飯店備品

▼電梯對面有免費備品，需要的自己拿。提供：牙刷、棉花棒、沐浴巾、茶包與咖啡濾掛包等，連洗面乳、化妝水、乳液都有超級貼心。其中梳子、刮鬍刀官網寫要100 yen，但我沒注意現場要不要$$。

VIA INN SHINSAIBASHI︱Double A房型

▼這次入住的房型是 Double A 雙人房，空間雖然不大，但配置該有的都有。一進門右側是浴室，走廊有全身鏡、開放式衣架，再往前走是雙人床與書桌。

▼雙人床尺寸 140cm × 195cm，床墊柔軟支撐度也夠，加上日本自由行每天都累到不行，幾乎是一碰到床就昏迷，很好睡~

▼書桌雖稍淺但足夠辦公使用，房內插座與 USB 充電孔配置齊全。床上有睡衣可以方便使用。

▼書桌下方配有快煮壺、小冰箱、茶杯、面紙。

▼浴室是日本飯店常見一體成形的「整體浴室」，有浴缸可以泡澡。採用 VIA INN 自家品牌沐浴備品，香味清新，KOIZUMI 吹風機風力夠，使用方便。

早餐

▼「VIA INN SHINSAIBASHI」早餐在3樓大廳櫃檯後方，用餐時間為6:30 – 10:00 (最晚用餐時間9:30)。VIA INN 退房時間是10點蠻早的，預留收行李時間，我們大約在7點半左右來吃早餐。

▼先來份清爽的生菜沙拉~

▼推薦飯店自家製手工豆腐，軟嫩有豆香，淋上醬油、辣油、蔥調味還蠻好吃的。

▼主食除了白飯之外，還有傳統日式稻荷壽司。

▼這裡還有牛肉漢堡排，能夾在英式鬆餅配生菜自製漢堡。旁邊是可頌、炒蛋、培根可以DIY西式早午餐盤。

▼蔬菜、煎魚口味清爽，很適合早上吃~

▼熱湯的部分有熱騰騰的日式味噌湯。

▼小孩愛吃的優格這裡也有。飲品的部分則有：果汁、烏龍茶、牛奶與咖啡機。甜點有小蛋糕，不過這次太飽了沒吃到。

▼下圖是我的早餐啦~吃完滿飽的耶！

大阪心齋橋維亞酒店(VIA INN SHINSAIBASHI)最大優勢就是「心齋橋地鐵站2分鐘」的黃金地段啦！一樓就是 7-11 可以隨時補貨超級方便。這次很幸運可以在10月連假的週六假期，用台幣2千4百多元的價位訂到雙人房含早餐，CP值真的超高的，在找大阪住宿推薦可以參考一下喔。

VIA INN Shinsaibashi

電話：+81 6-6121-5489

地址：1 Chome-10-15 Nishishinsaibashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0086日本

入住時間：下午 3:00 (15:00)後

退房時間：上午 10:00 (10:00)前

VIA INN Shinsaibashi官方網站

文章來源：涼子是也