大阪旅遊住哪裡？這間心齋橋飯店好評爆棚！步行可逛PARCO、道頓堀，2千初平價搞定住宿
「VIA INN 心齋橋」（VIA INN SHINSAIBASHI）距離心齋橋地鐵站僅需步行約2分鐘，道頓堀也在步行範圍內，一樓就是7-11，地點超級方便！而且我這次在 agoda 訂 VIA INN SHINSAIBASHI，10月連假的週六假期，雙人房含早餐約台幣2447元，不含早餐只要2千初，CP值超高。
這次日本大阪神戶自由行，我飯店都是在 Google Map 找的，畢竟自由行交通方便超重要，所以看到心齋橋站旁的 VIA INN 飯店有優惠，爬網搜尋一下，發現不論是Google 評價或網路分享口碑都很好，就立刻訂房了！
▼VIA INN SHINSAIBASHI 距離心齋橋地鐵站有多近從地圖就看得出來，只要出站直走2分鐘！附近熱鬧美食多，愛逛街的話旁邊是「心齋橋PARCO」百貨，或可以從心齋橋商店街一路逛到難波站，非常好買好逛！一樓就是7-11，每次回飯店前都要買一堆零食當宵夜。
▼VIA INN SHINSAIBASHI的飯店大廳在3樓，入住需先搭左側電梯至三樓辦理入住。大廳乾淨明亮、流程快速，我們下午2點多到時，房間已整理好可以入住啦~
飯店備品
▼電梯對面有免費備品，需要的自己拿。提供：牙刷、棉花棒、沐浴巾、茶包與咖啡濾掛包等，連洗面乳、化妝水、乳液都有超級貼心。其中梳子、刮鬍刀官網寫要100 yen，但我沒注意現場要不要$$。
VIA INN SHINSAIBASHI︱Double A房型
▼這次入住的房型是 Double A 雙人房，空間雖然不大，但配置該有的都有。一進門右側是浴室，走廊有全身鏡、開放式衣架，再往前走是雙人床與書桌。
▼雙人床尺寸 140cm × 195cm，床墊柔軟支撐度也夠，加上日本自由行每天都累到不行，幾乎是一碰到床就昏迷，很好睡~
▼書桌雖稍淺但足夠辦公使用，房內插座與 USB 充電孔配置齊全。床上有睡衣可以方便使用。
▼書桌下方配有快煮壺、小冰箱、茶杯、面紙。
▼浴室是日本飯店常見一體成形的「整體浴室」，有浴缸可以泡澡。採用 VIA INN 自家品牌沐浴備品，香味清新，KOIZUMI 吹風機風力夠，使用方便。
早餐
▼「VIA INN SHINSAIBASHI」早餐在3樓大廳櫃檯後方，用餐時間為6:30 – 10:00 (最晚用餐時間9:30)。VIA INN 退房時間是10點蠻早的，預留收行李時間，我們大約在7點半左右來吃早餐。
▼先來份清爽的生菜沙拉~
▼推薦飯店自家製手工豆腐，軟嫩有豆香，淋上醬油、辣油、蔥調味還蠻好吃的。
▼主食除了白飯之外，還有傳統日式稻荷壽司。
▼這裡還有牛肉漢堡排，能夾在英式鬆餅配生菜自製漢堡。旁邊是可頌、炒蛋、培根可以DIY西式早午餐盤。
▼蔬菜、煎魚口味清爽，很適合早上吃~
▼熱湯的部分有熱騰騰的日式味噌湯。
▼小孩愛吃的優格這裡也有。飲品的部分則有：果汁、烏龍茶、牛奶與咖啡機。甜點有小蛋糕，不過這次太飽了沒吃到。
▼下圖是我的早餐啦~吃完滿飽的耶！
大阪心齋橋維亞酒店(VIA INN SHINSAIBASHI)最大優勢就是「心齋橋地鐵站2分鐘」的黃金地段啦！一樓就是 7-11 可以隨時補貨超級方便。這次很幸運可以在10月連假的週六假期，用台幣2千4百多元的價位訂到雙人房含早餐，CP值真的超高的，在找大阪住宿推薦可以參考一下喔。
VIA INN Shinsaibashi
電話：+81 6-6121-5489
地址：1 Chome-10-15 Nishishinsaibashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0086日本
入住時間：下午 3:00 (15:00)後
退房時間：上午 10:00 (10:00)前
VIA INN Shinsaibashi官方網站
文章來源：涼子是也
其他人也在看
中研院南院區開放日 變身科學樂園
記者黃文記∕歸仁報導 中央研究院南部院區於八日舉辦年度盛事「南部院區開放日」，位在歸…中華日報 ・ 23 分鐘前
金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜
我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前
視察桃機機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：維持零信任、零容忍檢疫標準
記者陳華興／桃園報導 行政院長卓榮泰八日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲…中華日報 ・ 23 分鐘前
伊甸「童話狂歡節」登場 孩子化身童話主角冒險闖關
聯合社區篩檢找出慢飛天使 及早療育扭轉未來 【記者 洪美滿／台北 報導】6歲前是大腦發展最快速的時期，也是慢飛台灣好報 ・ 23 分鐘前
台酒、吳寶春跨界合作 推15週年限定酸種麵包
財經中心／台北報導在台灣風味工藝邁向國際的時代，兩大象徵台灣榮耀的品牌，台灣菸酒公司與吳寶春麥方店，首度跨界聯名，推出十五週年限定酸種麵包系列。這場結合「釀造」與「烘焙」的合作，不僅代表台灣飲食文化邁向國際舞台的重要一步，也讓「風味」成為連結土地與世界的語言。民視 ・ 2 小時前
南投客家文藝研習匯演 表揚伯公照護績優單位
【記者 謝雅情／南投 報導】 南投縣客家文藝研習成果匯演暨伯公照護頒獎活動8日下午在南投高中演藝廳舉行，南投台灣好報 ・ 19 分鐘前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
記者陳金龍／台中報導 因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤八…中華日報 ・ 25 分鐘前
台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 3 小時前
不倒騎士抵台南 展現生命韌性
記者王勗∕台南報導 台灣抗癌協會主辦「不倒騎士」公益單車環島隊伍八日抵達台南，南市府…中華日報 ・ 25 分鐘前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 13 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 9 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 17 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 6 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前