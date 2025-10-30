大阪旅館嘆「違背祖宗決定」 訂餐先收押金 48小時內取消全沒收

大阪旅宿業者發布了代訂餐廳的新規定。（圖／翻攝臉書：J Hotel 心齋橋大阪）

日本旅行代訂餐廳服務變更，大阪知名旅館JHotel近日宣布將對餐廳代訂服務收取押金，主因是部分旅客頻繁取消或未到店用餐，導致飯店被知名燒肉餐廳列為拒絕往來戶。新規定將收取5000日圓（約台幣1000元）押金，若顧客按時赴約並回傳收據可全額退還，但48小時內取消則全額沒收。這項調整反映了日本餐飲業面對國際旅客訂位問題的應對措施，同時也提醒旅客誠信守約的重要性。

大阪心齋橋的JHotel在社群媒體上發表聲明，表示他們做出了「違背祖宗的決定」。該旅館經常遇到消費者變更、臨時取消或完全不出現的情況，甚至因此被知名燒肉店敘敘苑列為拒絕往來戶，還被誤會收取回扣或故意不幫忙訂位，這些情況讓他們不得不做出調整。

旅遊達人傑西大叔表示，日本餐廳過去大多沒有收取定金的習慣，但因為旅客放鴿子的情況越來越多，目前也開始逐漸透過訂位平台，針對海外遊客收取定金或預付餐點費用。

除了飯店旅館幫忙代訂日本餐廳，也可以使用其他平台。（圖／Klook官網）

對於語言不通但想品嘗道地美食的旅客來說，除了請旅館幫忙，還有許多替代方案。例如使用Google地圖的訂位功能，在上面會有一個訂位按鈕。此外，還可以透過日本訂位平台、旅遊票券平台如Klook、kkday、FunNow，甚至部分信用卡服務和蝦皮上的代訂賣家。

Klook行銷經理崔戎依表示，許多日本米其林餐廳比較傳統，需要自己打電話，這時就可以透過平台訂購。若發生任何狀況，平台也可以即時與餐廳溝通，既省時又能解決溝通障礙。

票券平台也統計出台灣人最愛代訂的前三名大阪餐廳。（圖／TVBS）

根據平台統計，日本餐廳預訂量在今年暑假比去年同期增長了五成。台灣人在東京代訂的前三名都是燒肉店，而在大阪除了燒肉外，懷石料理及和牛居酒屋同樣很受歡迎。專家也提醒大家，除了找可信任的管道代訂並小心詐騙外，旅客更要記得準時赴約，尊重餐廳的營運和其他顧客的權益。

