大阪日台友好議員盼深化交流

日本大阪市議會日台友好議員聯盟由會長辻淳子率團，二十一日分別拜會市府和議會，由副市長姜淋煌和議長邱莉莉親自接待。府會都希望日後加強交流，深化兩市友好關係，拓展多元合作，而辻淳子也希望未來能與台南市議會簽訂友好協定，進一步深化雙方實質交流。

邱莉莉表示，大阪與台南同樣以熱情、友善的城市性格著稱，相似的城市氣質讓人備感親切。她感謝聯盟長期以來對台灣的堅定支持，無論是在議會外交、城市交流或促進民間相互理解與友誼，皆發揮極為關鍵且正向力量。

辻淳子指出，前年曾與聯盟成員一起造訪台南，參加台日交流高峰會，大阪與台南皆為國內最早發展成形的大型城市，商業蓬勃、城市充滿活力，大阪市議會至今尚未與台灣任何地方議會簽訂友好協定，期盼能促成與台南市議會締結友好協定，拓展兩市在多元領域的交流合作。

姜淋煌代表市長黃偉哲感謝大阪市議會大力支持，台南遭逢天災時更援助台南，希望雙方長期且堅韌的互助情誼能持續，尤其台南市山上花園水道博物館與大阪市水道紀念館和在歷史脈絡與文化價值上，同具高度相似性，未來可作為深化兩市交流重要契機，也希望未來有更多優質濃特產品端上大阪市民餐桌。