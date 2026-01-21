大阪日台友好議員連盟拜會 盼開創台南、大阪多元合作





大阪市議會日台友好議員連盟一行6人，21日由會長辻淳子帶領拜會台南市政府，副市長姜淋煌偕新聞及國際關係處黃耀國參議接待訪團。雙方就觀光、文化、教育及物產等議題進行交流，盼持續深化兩市友好關係，拓展多元合作。

姜淋煌副市長感謝大阪市議會大力支持與台南的交流，在2024年台日交流高峰會時遠道而來，也在台南遭遇天災時予以支持，包括2016年台南地震時辻淳子會長的援助，以及去年丹娜絲颱風後陳天隆顧問發起募款援助台南，也期許台南與大阪間長期且堅韌的互助情誼能持續延續下去。尤其在黃偉哲市長的努力下，2024年台南芒果上架至大阪Life超市，期待未來能有更多台南的優質農特產品走入大阪，端上大阪市民的餐桌。

大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子表示，她曾參訪山上花園水道博物館、美術館等地，印象深刻且收穫良多。大阪市歷史悠久，作為商人的城市非常繁華，同時也有許多農業活動，期待未來能以此為基礎，與台南共同推進更多交流合作。

大阪市位於日本大阪府中部，為西日本最大都市圈與經濟中心，以庶民文化與飲食文化聞名，擁有大阪城、大阪市水道紀念館、道頓堀、心齋橋、梅田等知名景點及商圈。2025年舉辦大阪萬國博覽會，吸引大量外國遊客前往參觀。

