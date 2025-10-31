大阪環球影城住宿首選！京阪塔樓飯店步行3分鐘直達，可愛海洋風上下鋪四人房開箱

京阪環球影城塔樓飯店（Hotel Keihan Universal Tower）」是日本環球影城的七間官方合作飯店之一，從飯店走路到環球影城站只要3分鐘、到JR環球城站也僅需1~2分鐘，樓下就是 LAWSON 便利商店，地點超方便。

這次的日本大阪神戶行，主要是為了一圓紅豆薏仁兩姐妹的「環球影城」夢，為了可以玩好玩滿當然要住「環球影城」附近的飯店啊！在做功課的時候，我發現「京阪環球影城塔樓飯店」的上下舖四人房，藍灰色海洋風蠻可愛的，10月連假期間入住一晚日幣34,200，折合台幣大約7千元左右，平均一人1750元，價位還可以接受，地理位置又方便，就訂房啦~

▼「京阪環球影城塔樓飯店」就在「JR環球城站」旁邊，與「日本環球影城」之間也只相隔了「日本環球影城園前飯店」，不管要去哪邊都很方便~

▼LAWSON 便利商店就在飯店樓下，斜對面是7-11，隨時想買就買，完全不怕肚子餓~

▼京阪環球影城塔樓飯店的大廳位於3樓，樓梯上去往右走就是了~

▼辦理入住時，還送了史努比小方巾，四人房給4枚，每人都有好可愛呀~

上下鋪四人房

▼這次入住的「上下鋪標準客房」房間約25平米、空間不大，不過麻雀雖小，五臟俱全。入門處右手邊是浴室，接著是有冰箱的迷你櫃，再往前走就是上下鋪+小客廳啦~

▼小冰箱是雙層有冷凍的，提供：濾掛咖啡包、茶包、電熱水壺、冷水壺、冰桶，想喝什麼自己泡~

日本大阪｜京阪環球影城塔樓飯店

▼京阪環球塔樓飯店整體以「豪華郵輪」與「海洋」為主題，房間以深海為靈感，以藍、灰為主色設計，搭配繽紛跳色的樓梯，活發又可愛！仔細看，連床邊都是波浪的樣式呦~

▼每張床位都有充電插座與閱讀燈，下鋪還有獨立拉簾，就像迷你版的青年旅館一樣，非常有趣也兼具隱私！

▼飯店還有準備睡衣金大心~

▼迷你小客廳有桌子、沙發+兩個椅子、電視，晚上我們就坐這邊吃宵夜~

▼小巧的浴室有浴缸可以泡澡，在日本每天都走到腿罷工，很需要泡澡放鬆一下~

▼除了吹風機很貼心的還準備了「直髮夾」可以做造型，可惜我們早上6點出門根本沒時間用XD

▼日本飯店好貼心，竟然還準備了烘鞋機和除臭噴霧很加分~

▼這次入住京阪環球影城塔樓飯店還有贈送「飯店下午茶招待券」，使用時間是下午14:00-晚上21:30！

▼冷飲有：可樂、可爾必思、美粒果、QOO果汁、冰咖啡、紅茶、芬達汽水、薑汁汽水、烏龍茶、柳澄汁；熱飲提供：咖啡與茶包。

▼小孩的最愛是巧克力噴泉+棉花糖~

▼明治冰淇淋是限量的，一人限拿一個！

「京阪環球影城塔樓飯店」最棒的一點就是地理位置啦！距離環球影城、JR都超級近，如果想要環球影城玩好玩滿非常推薦住這邊。房價的話雖然不到便宜，但以環球影城官方合作的飯店來說，10月連假期間入住四人房一晚日幣34,200，折合台幣大約7千元左右，平均一人1750元不會太貴，在找環球影城住宿飯店的話，可以參考看看喔～

京阪環球影城塔樓飯店

電話：+81 6-6465-1001

地址：6 Chome-2-45 Shimaya, Konohana Ward, Osaka, 554-0024日本

查詢京阪環球影城塔樓飯店房價與優惠

京阪環球影城塔樓飯店官方網站

文章來源：涼子是也