大阪購物BOOKOFF挖寶指南：日本大規模連鎖中古店 動漫、精品到戶外用品一次買齊
日本購物的另類選擇，就是到二手店挖寶。BOOKOFF為日本規模最大的連鎖中古店之一，從動漫周邊、遊戲卡帶到精品名牌通通找得到，不只保存良好、價格親民，還能免稅！來這裡不只是單純的購物，更是能把回憶一起帶回家的尋寶體驗。
到大阪二手店BOOKOFF挖寶
大阪是公認的購物聖地，相信你一定也會舉雙手雙腳贊成吧！而在眾多購物選擇之中，觀光客絕不能錯過的，就是能真正「挖到寶」的中古 / 二手店。不僅能用親民的價格買到心儀的商品，更可能意外挖到那些早已絕版，或是童年時因為零用錢不足而錯過、如今終於能帶回家的珍貴寶貝。這種重拾回憶的驚喜，是任何新品商店都無法取代的體驗。
作為日本頗具規模的二手連鎖店之一，BOOKOFF嚴格的收購與篩選機制，讓顧客得以買到狀態良好的商品，有的甚至看起來就像新品一樣。店內分類清楚、價格透明，完全超越一般人對二手店的印象，反而更像是來到一間乾淨明亮、陳列用心的百貨商場。從動漫周邊、電玩遊戲、手機平板，到精品名牌包、韓團小卡收藏等，一間店就能滿足各種購物喜好與需求。
BOOKOFF根據店鋪規模大小，所販售的商品類型也有所差異：從以書籍、影音、遊戲為主的基本型門市，到新增名牌精品與服飾的BOOKOFF PLUS，再到家電、露營用品、滑雪道具等包山包海的BOOKOFF SUPER BAZAAR。本篇依照各店的特色與主打人氣品項，精選了三間最值得造訪的門市，旅客可以依行程動線自由安排，無論是想花時間慢慢挖寶，或是在市中心快速採購，都能找到最適合的一家。
BOOKOFF大阪心齋橋店
說到心齋橋，大家腦中浮現的一定是整天「爆買 × 爆吃」的行程，必逛的心齋橋商店街更是重點中的重點，這裡不僅服飾品牌與藥妝店林立，餐飲選擇也相當豐富。而位在商店街中的四層樓BOOKOFF，商品種類之豐富可想而知，根本就是一座「都會區挖寶庫」。除了動漫模型、角色周邊數量之多，這家店最吸引人的亮點就是：在全日本BOOKOFF中，韓國偶像團體周邊，不論貨量或銷售量都高居No.1！
地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目６−２１
營業時間：10:00～22:00
交通：<御堂筋線>心齋橋站步行約4分鐘
樓層：
【B1】音樂黑膠、遊戲機與卡帶
【1F】動漫周邊、模型、韓國偶像周邊
【2F】小說、興趣用書、工作用書
【3F】參考書、漫畫、輕小說
▎亮點①：人氣動漫航海王模型、寶可夢玩偶一次買齊
讓我們先把目光鎖定在一樓。一踏入店內，當季人氣商品推薦區便佔滿整面牆，擺放著各式各樣的人氣模型與漫畫：從航海王、火影忍者、鬼滅之刃，到初音、七龍珠系列，陳列得整整齊齊，保存狀態也相當良好。無論你是準備入坑的新手、想補齊角色收藏的粉絲，還是專門尋找絕版景品的玩家，都能在這裡逛得十分過癮。
在你專心挑選的同時，有注意到頭頂那幾個醒目的「免稅」字樣嗎？提示都給得這麼明顯了，你還能忍住不下手嗎？🤣旁邊還能看到韓團的應援扇與娃娃，不管是宅宅還是追星族，錢包根本秒失守…💸
門口的這面牆其實只是冰山一角，前面還有一整面滿滿的寶可夢娃娃牆，訓練家之魂瞬間被喚醒！這趟旅行，你又想收服幾隻可愛的夥伴呢？
再更深入店內，擺滿整整兩排貨架的熱門動漫模型公仔，正等著被你帶回家。對於連外盒完整度都非常在意的人來說，這裡能找到保存極其細緻、狀態近乎完美的商品。不愧是動漫大國日本，光是二手商品的陳列量，就已經讓人逛到目不暇給！
▎亮點②：韓星周邊全國No.1！SEVENTEEN、BTS小卡與應援手燈慢慢挑
除了剛進店時那面當季人氣商品牆上擺放的部分韓國偶像應援小物，再往店內走，還會看到規模更加驚人的韓流專區：整櫃的小卡、演唱會應援手燈、成員周邊、偶像動物塑，以及日版限定CD等，商品品項之豐富，絕對能讓粉絲們逛到停不下來。
心齋橋店的韓流專區，不論是商品量還是種類豐富度，都是全日本BOOKOFF的No.1。你會看到來自世界各地的粉絲在這裡翻找小卡，尤其近年韓流在東南亞爆紅，許多東南亞粉絲在架前爭相挑卡，彷彿慢一秒，心愛的推就會被別人搶走。櫥櫃中除了展示稀有卡之外，抽屜盒也依團體分類，整整齊齊收納了數以千計的小卡，就連普卡也被細心地一張張裝進卡套，保存得相當仔細。你甚至能一次找到多張同卡來補痛包，好向路人大聲宣告：「他就是我的推！」
▎亮點③：日版壓片黑膠 海內外收藏家一致推薦的高品質寶庫
除了動漫與偶像周邊外，心齋橋店的黑膠唱片種類也相當豐富。這裡的黑膠收藏不僅包含歐美原版進口盤，還有更令收藏家心動的「日本版壓片」。
日本壓片黑膠的迷人之處，在於它們雖然保留了原始歐美設計的封面，但唱片本體則由日本以高品質技術重新壓製，並附上獨有的腰封（帯 / Obi）。這條腰封不僅代表了日本製的品質保證，更象徵著原主人對唱片的細心保存，是判斷一張黑膠是否「被好好珍惜過」的重要證明。也因此，有著腰封的日版黑膠具有極高的收藏價值，許多歐美收藏家甚至會特地來日本，尋找那些年代久遠卻依然狀態極佳的珍品。對黑膠收藏者而言，能在架上挖到一張保存近乎完美的日本壓片，絕對足以讓人開心一整天，這就是逛二手店挖寶的樂趣之一。
BOOKOFF PLUS難波戎橋店
如果你此次大阪行的第一站就選在難波，那恭喜你！這裡絕對會讓你逛到忍不住再多安排幾天行程。難波作為大阪的核心地帶，不僅周邊有道頓堀、黑門市場等熱門景點，還能經由難波車站輕鬆前往環球影城等娛樂園區，甚至直達關西機場，無論是作為旅程起點或中繼點都相當方便。
而位於這個交通與購物機能都極佳地段的BOOKOFF PLUS，自然也是不能錯過的一站。相較於一般店鋪，這裡多了「精品」選項，如果你一直對精品世界抱有憧憬卻遲遲不敢下手，那就在這裡開啟你的「精品初體驗」吧！
地址：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波１丁目５−１６ 大阪Ｂ＆Ｖビル
營業時間：10:00～22:00
交通：<御堂筋線>難波站步行約3分鐘，或從BOOKOFF大阪心齋橋店徒步約15分鐘
樓層：
【2F】漫畫、動漫周邊、模型公仔
【3F】精品包、服飾、和服
▎亮點①：動漫周邊、特攝模型與遊戲卡帶一次逛齊
讓我們直上2樓，一進店立刻會看到一整排為「沒有太多停留時間」的旅客精心挑選的「紀念品角」。這裡擺滿各式盒玩與人氣角色模型，甚至還能看到數量龐大的歷代寶可夢遊戲卡帶，如果預算有限，也有散裝版卡帶可以入手。看到這樣的陣仗，你還會說自己「在趕時間」嗎？行程再滿也要硬擠出時間，因為真正精彩的還在後頭。
如果你是寶可夢迷，先別急著在入口處的遊戲卡帶區就花光所有家當。裡面還有整櫃的寶可夢卡牌，你一直在尋找的稀有卡或許會出現在這裡！在日本買卡牌讓人特別安心，因為許多賣家在拆開卡包的瞬間就會立刻將卡牌放進卡套保存，對完美主義者來說簡直是理想中的挖寶天堂。
熱門的動漫模型這裡當然也買得到，但這裡還有其他會讓一眾小眾族群眼睛瞬間發光的亮點！特攝怪獸周邊幾乎占滿整個櫃位，有的甚至連頭卡都被保存得完好如初、乖乖吊著，看了真的會讓人心甘情願自動奉獻荷包。
此外，也能看到VTuber周邊、鋼彈模型等多樣品項，讓人每走一步都忍不住停下腳步，深怕錯過任何一件可能的寶物。
▎亮點②：精品鞋包輕鬆入手 初心者入門好選擇
當你的宅宅朋友還沉浸在動漫世界裡時，你卻想去逛鞋包，那就直奔3樓吧！這裡的精品區種類相當齊全，從經典的香奈兒菱格紋牛皮鏈條包、Dior高跟鞋、LV包款，到卡西歐手錶等高級品牌，都能以比市價親民得多的價格入手，而且還能享有免稅優惠。
更貼心的是，BOOKOFF的精品商品經過專業鑑定，並附有保證書，就算是在二手店購物也能安心無虞。此外，也會清楚標示商品的保存等級（A～C），讓你能依照預算輕鬆挑選。搭配乾淨明亮的展示櫥窗，逛起來就像在一間小型精品百貨，既輕鬆又舒服。
▎亮點③：日本文化服飾＆動漫穿搭一次買齊
另外，三樓還設有和服等傳統服飾區，非常適合想把「日本文化」打包帶走的觀光客。也有動漫迷喜愛的角色聯名T恤。寶可夢、七龍珠到火影忍者等人氣作品通通找得到，穿上它們，就能帶著自己的「推」一起遊遍日本街頭。
BOOKOFF SUPER BAZAAR 25號 八尾永畑店
接下來要介紹的這間店雖然不像前兩家位在市中心，但交通同樣相當便利。「SUPER BAZAAR」是BOOKOFF中規模最大的型態，其中的八尾永畑店，更以壓倒性的商品種類聞名。除了前面提到的動漫周邊與名牌精品外，這裡還能找到高爾夫球具、知名品牌釣竿，甚至連露營帳棚都有，真的是包山包海。走進店內的瞬間，眼前一整排琳瑯滿目的商品立刻讓你切換成「尋寶模式」。
難波店還沒逛夠嗎？那就跳上電車，直達這間座落在寧靜住宅區裡、規模堪比商場的隱藏挖寶天堂。
地址：〒581-0083 大阪府八尾市永畑町２丁目２−１８
營業時間：10:00～22:00（酒類、精品區只到20:00）
交通：<大和路線>八尾站步行約11分鐘
官方網站
▎亮點①：精品櫃位、珍藏酒品一次搜羅
如果你在剛剛的難波店沒能找到心儀的精品包款，不妨來這裡再碰碰運氣。八尾永畑店不只有種類豐富的精品包與腕錶，還設有規模相當可觀的酒類專區（＊）。從三得利威士忌、山崎蒸餾所系列，到大摩等知名品牌通通找得到，也有機會在架上遇見年份久遠的酒款。即使沒有打算入手，光是欣賞不同年代的瓶身設計與標籤細節，也相當有趣，對喜歡威士忌或陳年老酒的人來說，這裡絕對值得細細品味。
＊酒類商品不適用免稅，購買時請特別留意。
▎亮點②：動漫模型之外 還有鋼彈迷專屬區域
八尾永畑店最引以為傲的賣點之一，就是規模驚人的動漫模型與周邊數量，或許前面兩間店加起來的份量都比不上這裡。從航海王、火影忍者，到JOJO的奇妙冒險、膽大黨等作品通通都有，剛剛在其他店沒能找到的承太郎，很可能就在這裡出現。一番賞的景品數量也不少，讓人完全逛到停不下來。
店內還能看到零星幾位歐美旅客專程前來挖寶。和他們聊過才知道，這間八尾永畑店在收藏圈與社群中其實是小有名氣的私房景點。他們甚至還興奮地向我們展示，自己終於在這裡找到了苦尋已久的卡牌，滿足感全寫在臉上。
但驚喜還不只如此。這裡竟然還有整櫃的鋼彈模型專區，外盒保存狀態相當完好，簡直就像是工廠直送過來的一樣。挑完模型後，一旁還能找到塗裝用具，模型與工具一次備齊，整套帶回家更有完整感。對鋼彈迷來說，你一直苦苦找尋的天使鋼彈，或許就藏在這些尚未開封的寶箱之中。
▎亮點③：高爾夫、釣具什麼都賣！戶外派也能盡情挖寶
精品控與宅宅們都在前面找到各自的歸屬區域了，戶外活動派也完全不用灰心，因為這裡同樣有屬於你們的一片小天地！從高爾夫球具、樂器吉他，到雪板、雪鞋，以及露營帳篷通通都有。釣魚愛好者必備的卷線器、路亞等配件也一字排開展示，看到真的會萌生出「好想全部打包」的心情。
一間店就能同時滿足不同類型的喜好，不論是購物還是挖寶，都非常推薦揪團一起來逛。
到大阪BOOKOFF一次滿足「挖寶 × 推活 × 精品」購物願望
日本購物的另一種樂趣，就是走進二手店挖寶。日本大型連鎖中古店BOOKOFF，正是許多觀光客心中的必逛店鋪。從動漫周邊、遊戲卡帶，到韓星小卡與應援小物，甚至連香奈兒等精品名牌包都能找到，再加上外國人專屬的免稅優惠，買起來更加划算。
最後幫大家快速整理這次介紹的三間大阪BOOKOFF最值得造訪的理由：
✅ 位於大阪旅遊必逛心齋橋商店街內
✅ 韓星周邊與應援小物全大阪最齊全
✅ 高品質日本壓片黑膠收藏挖寶首選
✅ 機場可直達，適合作為大阪購物首站
✅ 精品初心者入門實惠好選擇
✅ 可以買到和服等日本傳統服飾
✅ 從難波車站可直達，尚待人發覺的隱藏挖寶點
✅ 鋼彈陣容超豪華
✅ 動漫、精品與戶外用品一次買齊
在BOOKOFF不只能以優惠價格買到許多實用好物，更有機會挖到年代久遠、早已停產的珍貴寶物。這樣的購物體驗，絕對會成為大阪旅程中最令人難忘的回憶之一。購物路線我們已經在這篇幫各位整理好了，接下來你只需要把重心放在玩樂與美食上。觀迎參考我們更多大阪必訪景點與行程靈感，一起把行程排得更完整！
