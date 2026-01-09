大阪通天閣旁驚傳大火！緊急出動30輛消防車 濃煙狂竄畫面曝

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本大阪知名地標通天閣周邊今（9）日上午10時30分驚傳火警，距離通天閣僅約200公尺遠的浪速區一間店舖突然起火，濃密黑煙直竄天際，消防單位緊急出動30輛消防車及救災車輛前往搶救，火勢正在撲滅中，是否有人員傷亡或受困尚在確認當中。

根據「日本放送協會」報導，消防部門通報，火災現場冒出大量灰色煙霧，火勢相當猛烈，目前已燒毀約50平方公尺。根據空拍鏡頭可以清楚看到濃煙不斷向上竄升的驚險畫面，目前滅火行動仍在持續進行中，傷亡、受困人數與火災原因等詳情待釐清。

廣告 廣告

更多FTNN新聞網報導

大阪拉麵店英文菜單貴1倍！陸客不滿雙重定價喊退費 老闆：考慮禁止中國人入店

直奔新千歲竟變火球！北海道機場巴士高速公路起火 41人驚險全數逃生

日本前首相菅直人罹患失智症 妻坦言：他已不記得311大地震

