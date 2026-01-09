大阪通天閣附近肉品店舖起火濃煙蔽天 消防出動1機、35車滅火

[Newtalk新聞] 日本媒體《日本放送協會》（NHK）報導，當地時間9日上午10時30分左右，大阪市浪速區恵美須東一帶的肉品市場店舖發生火災，現場距離著名觀光景點「通天閣」約200公尺；目擊者指稱，起初見到白煙，後轉為黑煙，火焰從窗戶噴出，景象令人驚恐。大阪市出動35輛消防車及1架直升機救災，接近中午時通報明火已完全撲滅，接續進行餘燼處理；無人員受傷、受困。起火原因還在調查。

報導指出，這起火災疑似從3層樓建築的2樓開始延燒，火勢一度猛烈，伴隨著爆裂聲響和大量黑煙竄起，目擊者描述天花板有火焰竄燒，現場煙霧瀰漫。據警方及消防單位確認，店內員工及關係人已及時疏散，無人受困或受傷。

據稱，大阪市今天發布「乾燥注意報」，冷乾氣候可能是導致、助長火勢的推手。現場位於通天閣本通商店街，為大阪新世界觀光區的一部分，周邊有眾多餐廳及娛樂設施。目前未通報其他設施遭受波及等訊息。

