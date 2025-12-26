大阪通天閣 舉行「蛇馬生肖交接儀式」

大阪通天閣，今（26）日舉行「生肖動物交接儀式」，由今年的生肖代表動物「蛇」，交接給明年的生肖代表動物「馬」。

日本大阪「新世界地區」的知名旅遊景點「通天閣」，今（26）日舉行新年來臨前的生肖干支交接儀式，從蛇年的「巳」交接給馬年的「午」。阪神競馬場負責人友田義孝也藉由生肖，祝福大家「馬力全開奔向馬年」。

而生肖代表動物，也在這次的生肖干支交接儀式上亮相。負責營運通天閣的通天閣觀光公司工作人員，讓飼養了一年，全長約90公分的玉米蛇，與競馬場的人氣小馬面對面，完成了生肖交接儀式。

通天閣觀光公司董事長金森哲朗表示，大阪今年舉行「大阪．關西世界博覽會」，取得巨大成功，希望在這個巨大成功的基礎上，大家齊心協力，握緊提升經濟活力的韁繩，向前奔去。

據通天閣觀光公司稱，它們的生肖交接儀式，從1956年開始，就一直持續到現在，這是祈願新年幸福和繁榮的例行活動。