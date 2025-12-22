大阪道頓堀川「突湧大量魚群」是地震前兆？專家這樣說

國際中心／許智超報導

日本大阪道頓堀18日出現奇特景象。（圖／翻攝自日本國家旅遊局官網）

日本大阪知名觀光區「道頓堀」18日出現奇特景象，河道內突出現大量魚群，幾乎完全把水面覆蓋住，就有日本民眾拍下影片PO上網，不少網友看完感到憂心，認為可能是要發生大地震的前兆。對此，就有專家表示，這群小魚可能是順著潮水過來覓食，不過為何如此無法確定。

大阪道頓堀的外國遊客相當多，也是台灣遊客相當熟悉的景點，而道頓堀河川上還有觀光船，不過之前從未發生過整條河川被魚群佔據的情況。綜合日媒報導，該現象是出現在18日清晨6、7時，外國遊客還讚嘆是美麗的奇景，卻讓日本人相當擔心，生物突然間發生集體移動的行為，可能代表接下來會發生大地震。

道頓堀18日出現奇特景象，河川內突然出現大量魚群。（圖／翻攝自X平台）

不少網友提到，1995年阪神大地震前，道頓堀川也曾出現大量魚群，因此這種現象常被認為大地震前兆，「該不會是要發生大地震了吧」、「阪神大地震前似乎也曾出現過類似狀況」、「魚的數量也太多了吧」、「我希望這不是地震的徵兆」。

針對此現象，大阪市立自然史博物館的魚類生物專家松井彰子表示，「我覺得那可能是一群小型的烏魚。牠們可能是隨著潮水過來覓食的，但我不太確定具體原因」，還有專家認為，鯔魚對溫度變化敏感，可能是因為水溫降低而遷移到較溫暖處。

