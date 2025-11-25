大阪關西機場傳巨響！陸男與母赴日旅遊 從4樓摔到地面身亡

一名20多歲中國籍男子與母親到日本旅遊，今（25）日卻在關西機場第一航廈墜樓身亡。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

日本大阪關西機場今（25）日發生墜樓事件，一名來自大陸的20多歲男子突然從第一航廈的4樓摔落地面，倒在血泊中，被緊急送醫搶救仍宣告不治。據悉，死者原本是與母親到日本旅遊，目前警方已介入調查，要釐清他是意外、失足或其他因素，機場方面尚未有回應。

根據日媒《富士新聞網》及多家陸媒報導，大阪警方今日下午2時30分左右接獲民眾通報，稱在關西機場第一航廈4樓，有一名男子墜落至2樓屋簷，再跌落至1樓道路上，當場昏迷不醒，倒在血泊中。待救護人員趕抵後，迅速將男子送往附近醫院急救，最終被宣告不治身亡。

廣告 廣告

有多名目擊者表示，當時關西機場傳出巨大聲響，在場有許多旅客都直擊驚悚瞬間。據陸媒《極目新聞》報導，一名目擊者指出，他聽到一聲巨響，但因為在趕車並未上前查看，沒多久就傳來救護車呼嘯而至的聲音；另一位在現場的旅客也說，巨響後，有不少人走向廊橋查看，很多人都被嚇到，但不清楚發生什麼事情。

警方表示，死者是20多歲中國籍男子，與母親到日本旅遊；不幸中的大幸是，男子墜樓時沒有殃及其他路人。目前警方展開調查，將釐清死者是意外、失足或涉及其他因素。不過，關西機場官方則尚未對外說明事情經過。

據了解，關西國際機場為日本關西地區主要國際門戶，每日人流量龐大，此次墜樓事件突如其來，令許多準備返家或旅遊的旅客大受驚嚇。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只差一步就要被火化！泰腦癌嬤「死而復生」狂敲棺材 醫生傻眼：她只是低血糖！

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話