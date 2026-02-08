大阪雙首長 維新會續掌權 美女刺客森下千里 秒殺對手

日本眾議院選舉8日開票，自民黨選情一路高歌猛進，其中，宮城縣第4選區出現「秒殺」結果。前寫真女王、現任環境大臣政務官的森下千里確定當選。另外，日本大阪府知事與大阪市長也同步進行選舉，大阪府知事由前任知事、日本維新會代表吉村洋文勝出，大阪市長由前任市長、維新會副代表橫山英幸當選連任。

日本首相高市早苗在此次選戰中，似乎仿前日相小泉純一郎，推出一批「美女刺客」。這群女性候選人不僅形象清新，更具備堅定保守立場，被視為高市培養接班人的重要棋子。其中，最受矚目的是被稱為「最強刺客」的43歲賽車皇后森下千里。她2021年大選落敗後，2024年10月以自民黨比例代表首次當選，後在高市的支持下，被提拔為政務官。

這次她對上力拚連任、隸屬中道改革聯合的安住淳，在昨開票之初即落後於森下，最後森下確定當選，安住淳失去長年經營的選區席次。此結果被視為此次選舉最具象徵性的翻盤戰之一。

此外，此戰還有多位具備外交、法律背景的年輕女性菁英，像是大阪第17區的信貴麻美、神奈川第1區的丸尾夏子，其中，丸尾夏子勝選，信貴麻美則敗給6連霸的維新會議員。

提到「美女刺客」，就要回到2005年的「郵政解散」大選。時任日相小泉純一郎為推動郵政民營化，不惜與黨內反對派決裂，並派出多位形象鮮明的女性參選，當年的「美女刺客兵團」，包括現任東京都知事小池百合子等人。

另外，大阪府知事此次共3人參選，包括日本維新會的吉村洋文。NHK報導，吉村8日成功連任。吉村先前辭去知事職務，正是為了透過選舉檢驗民意，並為第三度舉行地方公投鋪路。