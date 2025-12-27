大阪難波鬧區車輛衝上人行道！女童在內3人受傷 63歲駕駛遭警方逮捕

大阪市中央區難波鬧區27日下午發生車輛衝上人行道事故，乘用車撞倒路樹並波及行人，造成包括女童在內3人輕傷，警方已將63歲駕駛帶回調查。 （圖／翻攝自X，@Gt8VUlzRG7buafO）

日本大阪難波鬧區27日下午發生車輛衝上人行道事故。一輛乘用車行經市中心時疑似操作失誤，突然駛上人行道並撞及多名行人，造成包括一名未滿10歲女童在內共3人受傷。警方隨後將63歲男性駕駛依涉嫌過失駕駛致傷罪當場逮捕，事故原因仍在進一步調查中。

綜合日媒《產經新聞》及《朝日新聞》報導，事故發生於27日下午3時50分左右，地點位於大阪市中央區難波4丁目、國道25號御堂筋沿線的十字路口附近。大阪市消防局接獲通報後趕赴現場，確認共有3名行人受傷，分別為20多歲與30多歲的2名男性，以及1名未滿10歲的女童，3人均為輕傷，送醫時意識清醒。

大阪府警指出，肇事車輛當時沿御堂筋南向行駛，途中突然偏離車道，駛入右側人行道，並撞倒路樹及行人。警方已將駕駛、居住於大阪市生野區的63歲男子，以違反《汽車運轉死傷處罰法》中的過失駕駛致傷罪嫌現行犯逮捕。男子供稱，事發時「誤踩油門與煞車」，警方正進一步釐清是否涉及其他因素。

事故地點鄰近大阪地下鐵難波站，距離車站約百公尺，周邊為餐飲店林立的「難波樂座」一帶，屬於人潮密集的繁華商圈。事發當天適逢週末，現場行人眾多，突發事故一度引起周邊民眾騷動。

另有目擊者表示，當時正在人行道行走，突然聽見巨大聲響，接著看到車輛撞倒路樹後高速衝上步道，一名孩童疑似受到波及，蹲坐在一旁，場面相當驚險。警方目前持續調查駕駛操作與事故經過，以釐清責任歸屬。

大阪警消人員到場處理事故並封鎖現場，受傷行人送醫時皆意識清醒，事故詳細原因仍待調查。 （圖／翻攝自X，@Gt8VUlzRG7buafO）

