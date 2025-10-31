大阪飯店揭「最不常用」超冷門備品 網笑：確實不會用

入住飯店時，有些設施讓人覺得便利實用，但也有不少東西「出乎意料地沒怎麼用過」。（示意圖／翻攝Pexels）

入住飯店時，有些設施讓人覺得便利實用，但也有不少東西「出乎意料地沒怎麼用過」。日本大阪市中央區的Hotel B Suites近日就分享了飯店意外冷門的設施，揭露幾項住客在住宿期間「幾乎不會用到」的房內備品，引發網友熱烈討論。

日本大阪市中央區的Hotel B Suites近日就在官方TikTok帳號上分享了一段名為「你不知道的飯店小知識反向排名」的影片，Hotel B Suites在影片中提到，許多商務與休閒旅客入住時，會有不同使用習慣，有些人充分利用房內設備，有些則幾乎不碰。影片中工作人員也笑稱，「入住時擁有它們很方便，但實際上，有些設施出乎意料地沒怎麼被使用。」

飯店員工也依序介紹了幾樣意外冷門的設施，包 鞋拔子、西裝刷、保險箱以及付費VOD隨選影片等。工作人員表示，雖然這些物品在每間客房內都能看到，但實際上使用率極低。有些客人甚至會自帶睡衣或拖鞋入住，導致飯店提供的家居服與室內拖鞋也常被冷落。

這段影片發布後，在社群平台上掀起熱烈回響。不少網友留言表示：「確實不會用鞋拔子」、「我肯定用不上這些」；也有人反駁：「家居服真的很有用」、「我倒是很愛穿飯店的睡衣」、「有沒有人一到飯店就立刻打開YouTube看的人？」更有網友跳出來替保險箱「平反」，「我在選海外飯店時一定會挑有保險箱的。」還有自稱飯店員工的留言回覆：「其實保險箱還是有人在用的喔！」

