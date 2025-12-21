大阪驚現魚群湧入異象！日網驚：地震前兆？

▲圖為日本大坂道頓堀川。資料照。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本大阪道頓堀是許多觀光客必去的景點之一，但有民眾直擊，道頓堀川近日發生異相，大量魚群湧入河道，引發熱議。有民眾憂心是海中有異常，甚至猜測是地震前兆。日本專家也分析可能原因。

據日本讀賣電視台等日媒報導，流經大阪南區的道頓堀川，18日下午出現奇怪現象，一大群神秘魚群在河川內現蹤，幾乎覆蓋整個河面，許多民眾、遊客看到後相當驚訝，停下腳步駐足觀看。

有民眾受訪時表示，這些魚群大概是在早上6、7點時突然出現，當時看到就也很好奇。還有遊客被魚群吸引目光，忍不住說「真漂亮」。

在社群平台X上，也有網友分享這個奇怪現象，引發日本網友熱議說：「阪神大地震前似乎也曾出現過類似狀況」、「大量魚群突然出現，可能是大地震的前兆」，還有人歪樓討論「道頓堀川什麼時候變得這麼清澈？」

大阪市自然史博物館的魚類生態專家松井彰子推測，這些可能是小型的烏魚魚群，為了覓食才順著潮流進入道頓堀川，但還不能確定確切的原因。

專家也補充說，烏魚對水溫變化很敏感，所以它們很可能是因為水溫下降而遷移到相對溫暖的水域。

