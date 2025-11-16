大阪驚險火警！女驚慌失控踢落消防員、自己也墜樓

日本大阪市一間公寓發生火災，消防員火速到場，但受困在陽台的女子疑似極度驚慌，竟然把消防員踹下雲梯。（示意圖／Pexels）





日本大阪市一間公寓發生火災，消防員火速到場，但受困在陽台的女子疑似極度驚慌，竟然把消防員踹下雲梯，自己也摔到地上。

烈焰和濃煙不斷從2樓陽台噴出，現場還一度引發小爆炸，陽台上一名女子受困，正在等待救援，消防人員架起長梯準備進行救援，但穿著睡衣的女子疑似過度驚慌、情緒失控，竟然把前來救援的消防人員踢下樓，讓消防人員摔落在地，女子接著猛踹長梯，劇烈掙扎後自己重心不穩也從二樓摔落地面。

這起火警發生在14號清晨七點多，大阪市一名26歲的女子疑似在家中煮蛋時引發火災，現場冒出劇烈火焰和滾滾濃煙，消防員獲報趕到現場後試圖救出陽台的女子，但她疑似因為過度恐慌，踹掉消防人員，自己也跟著摔落，所幸兩人只受到輕傷，火勢也在20分鐘後成功撲滅，至於女子反常的驚慌程度，也引發外界質疑是否涉及非法居留或吸毒，仍有待警方進一步調查。

