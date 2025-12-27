大阪鬧區車輛失控衝上人行道！2大人1女童受傷 駕駛當場被捕

今（27）日下午3點50分（日本當地時間），日本大阪市繁忙的難波鬧區發生一起恐怖車禍。一輛行經御堂筋南向的轎車，疑似因駕駛操作失誤，突然偏離車道，衝上人行道，撞倒路樹並波及多名行人。事故造成3人受傷，包括一名未滿10歲的女童和兩名20多歲及30多歲的男性。

今（27）日下午3點50分（日本當地時間），日本大阪市中央區一輛行經御堂筋南向的轎車，疑似因駕駛操作失誤，突然偏離車道，衝上人行道，撞倒路樹並波及多名行人。（圖/翻攝自X@ Gt8VUlzRG7buafO，下同）

警方當場逮捕了現年63歲的肇事駕駛，該名男子來自大阪市生野區，涉嫌違反《汽車運轉死傷處罰法》中有關過失駕駛致傷的罪名。據警方透露，駕駛承認自己在事發時「誤踩油門與煞車」，導致車輛失控。目前，警方正進一步調查事故發生的具體原因，以釐清是否涉及其他因素。所幸3名傷者均為輕傷，送醫時意識清醒。

廣告 廣告

事故地點位於距離大阪地下鐵難波站約百公尺的「難波樂座」地區，該區域為人潮密集的繁華商圈。事發當時適逢週末，現場行人眾多，突如其來的車禍引起不小騷動。有目擊者表示，當時聽見巨大撞擊聲響，隨即看到車輛高速撞倒路樹後衝上人行道，場面驚險，一名孩童受到波及後蹲坐在人行道上，情況令人擔憂。

大阪市消防局接獲報案後迅速派員趕赴現場，並將傷者送往醫院治療。警方與救援人員後續已對現場進行封鎖和處理，事故原因仍在調查中。

延伸閱讀

陸修訂對外貿易法 外媒：強化應對貿易戰能力

影/「57車連環撞」引發火燒車 日群馬高速車禍慘釀1死26傷

影/越南高鐵夢碎？張延廷揭其陷困境：嫌日本貴、又疑心陸製