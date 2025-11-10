【大阪：中津】米其林指南推薦的排隊名店「麥與麵助」

位於大阪地下鐵中津站附近的「麥與麵助」（大阪市北區），是一家無論何時造訪都大排長龍的人氣名店。其實力已獲得高度認可，自2020年起連續獲得《米其林指南》必比登推薦。

毫不誇張地說，這間是當今大阪最受矚目的拉麵店之一。這碗拉麵乍看之下是簡單的醬油拉麵，但其完成度卻是出類拔萃。湯頭以比內地雞和珍珠雞等食材細心熬製，風味深厚。嚐一口，濃郁的芳醇鮮味便在口中擴散。口感滑順的自製中細麵條與湯頭完美融合。這是一碗體現了大阪拉麵已成為世界級驕傲的代表作。

廣告 廣告

官方社交平台：https://x.com/mugitomensuke

大阪誓言不再當「拉麵沙漠」！從老字號到饕客必訪新店的「必吃一碗」 | Nippon.com

曾經被稱為「拉麵沙漠」的大阪，如今正散發著炙熱的魅力。從保留著路邊攤傳統氣息的老字號，到榮獲《米其林指南》必比登推薦的店家，各種風格百花齊放，吸引了拉麵饕客和外國遊客對「大阪拉麵」投以熱切的目光。為何大阪現在如此受矚目？本文將回顧其歷史，探索其魅力，並介紹幾家「必吃」的名店。

https://www.nippon.com/hk/japan-topics/c13817/

標題圖片：「麥與麵助」的「藏出醬油拉麵」（1250日圓）※商品會隨季節更換，攝影：山川大介

山川大介 [作者簡介]

畢業於立命館大學後，專注於在餐飲媒體採訪拉麵店。之後，曾任職於廣告代理公司，並於2023年開發了日本首款使用拉麵麵條釀造的精釀啤酒「華麵舞踏會」。目前擔任株式會社Beer the First的董事，積極參與企業及全國各地自治體的產品開發、利用社群媒體進行集客開發、寫作等多面向的活動。