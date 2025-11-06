【大阪：十三】讓麵條成主角，獨一無二風格的「中華そば 桐麺 總本店」

位於阪急電鐵十三站附近開設的「中華そば 桐麺 總本店」（大阪市淀川區），是一間風格獨特的店，它在沒有湯的情況下，致力於追求麵條本身的美味。

提到「沒有湯」的麵，許多人會想到油麵或拌麵。然而，這家店的招牌菜單「桐麵」卻與眾不同。這是一碗只靠鹽醬和雞蛋與麵條混合就決勝負的、獨一無二的拉麵。店內使用國產小麥混合製成的自家製麵條，吸入麵條的瞬間，濃郁的小麥香氣便會輕柔地散開。其特色是Q彈的口感，以及宛如烏龍麵般的強勁嚼勁。這種在日本全國範圍內都獨樹一幟的風格，正是店家對麵條的堅持和信心的體現。這是一碗讓人感受到拉麵這個美食類別之豐富的麵。

標題圖片：「中華そば 桐麺 總本店」的「桐玉」（1000日圓），攝影：山川大介

山川大介 [作者簡介]

畢業於立命館大學後，專注於在餐飲媒體採訪拉麵店。之後，曾任職於廣告代理公司，並於2023年開發了日本首款使用拉麵麵條釀造的精釀啤酒「華麵舞踏會」。目前擔任株式會社Beer the First的董事，積極參與企業及全國各地自治體的產品開發、利用社群媒體進行集客開發、寫作等多面向的活動。