大阪一日遊攻略！BT21陪你玩梅田高空展望台夜景百貨購物美食一網打盡玩一天

文／景點+ 張盈盈整理

想在一天之內感受大阪的活力與魅力嗎？大阪一日遊攻略帶你從梅田出發，走訪幾個最能代表大阪城市風貌的必訪地點。像是「梅田空中庭園展望台」，最能感受大阪令人震撼的天際線；漫步到融合購物、美食與藝術的城市中樞「OSAKA STATION CITY」，體驗現代大阪的節奏與魅力； JR 大阪車站的代表性空間「時空廣場」，在光影灑落的開放式建築下，感受屬於大阪的溫度與能量。這條路線輕鬆、交通便利，也結合購物、美食，適合想用短時間在一天內掌握大阪城市旅遊精華的旅人！

圖 / 墨刻出版，以下同

梅田スカイビル Umeda SKY Building

以「都市與自然」、「過去與未來」為主題的梅田天 空大樓由東塔、西塔兩棟大樓組成，除了森林流水 的「中自然之森」，以及花團錦簇的「花野」，也可 以上頂樓「空中庭園展望台」眺望大阪，或在復古 小路「滝見小路」體會古早味。

梅田スカイビル Umeda SKY Building

地址：大阪市北區大淀中1-1-88

電話：06-6440-3899

網址：www.skybldg.co.jp

空中庭園展望台

想要前往空中庭園展望台的遊客，要從一樓入口搭乘高速電梯到35 樓，再轉搭140 公尺長的圓頂手

扶梯，一直線往上升到39 樓是有玻璃帷幕的展望室，再往上走樓梯到頂樓便是露天的360 度空中庭園展望台，可以飽覽整個大阪市區。

空中庭園展望台

地點：梅田スカイビル39F

電話：06-6440-3855

營業時間：9:30～22:30

( 入場至22:00)

官網：www.kuchu-teien.com/observatory/

OSAKA STATION CITY大阪ステーションシティ

大阪站本身就很有逛點、有看頭！「大阪ステーションシティ」包括北棟、南棟、大阪 駅構内三部分，除了結合百貨商場外，也有設計師 水戸岡鋭治以「水」、「 緑」( 綠化 )、「 時」( 時間 )、 「エコ」( 環保)、「情報」為核心，設計了8 個各具 特色的主題廣場。

OSAKA STATION CITY 大阪ステーションシティ

地址：大阪市北區梅田3-1-1 JR 大阪駅

電話：06-6458-0212

網址：osakastationcity.com/

時空の広場

位於JR 大阪駅鐵道正上方的時空廣場也很推薦一定要一起造訪，連接南北棟的中央平台的時 空の広場，北高南低的傾斜坡度，半開放玻璃相間 的屋頂，絲絲縷縷的陽光傾瀉而下，廣場上著名的 地標金黃色的時鐘，宛如JR 大阪駅的時間守護者， 注視著熙來攘往的人們。

時空の広場

地點；JR 大阪駅 橋上駅屋上5F

GRAND FRONT OSAKA

想要購物一定不能錯過GRAND FRONT OSAKA，位在大阪梅田的北邊重劃區，分為南館、北館與う めきた廣場三個部分。與西日本最大的運輸車站大 阪駅相連，網羅了來自各地的時尚、生活、美容、 咖啡、美食相關店舖共266 間，比一般百貨的空間 更加廣闊，逛來也更舒服，五星級酒店「大阪洲際酒店」也位於此區塊的北館。

以水果塔聞名的Qu'il fait bon 在關東打出響亮名號， 首次進軍大阪便選在GRAND FRONT OSAKA中設店。非常推薦在這裡一嘗水果塔、千層蛋糕的美味，外帶較不用排隊，也可購買雜貨、餅乾。

OSAKA STATION CITY 大阪ステーションシティ

地址：大阪市北區梅田3-1-1 JR 大阪駅

電話：06-6458-0212

網址：osakastationcity.com/

LUCUA osaka

LUCUA osaka位於大阪ステーションシティ，與JR 大阪駅連結，交通非常便利，主打女性流行時尚的LUCUA osaka 包含LUCUA 和 LUCUA 1100 兩間百貨，針對上班族的女性提供具高 度敏感流行的購物環境，提供旅客多元化的選擇。

LUCUA osaka

地址：大阪市北區梅田3-1-3

電話：06-6151-1111

營業時間：購物10:30～20:30

10F 餐廳、B2F バルチカ11:00～23:00 不定休

網址：www.lucua.jp/

うなぎ 串料理 いづも LUCUA

份量超多且價格便宜，沒有因為便宜就降低品質， 鰻魚沒有腥味又好吃，若吃不完還能打包，店家會 直接捏成飯糰讓人打包回家。這麼高CP 值又好吃的 店絕對不能錯過！

うなぎ 串料理 いづも LUCUA

地點：LUCUA B2Fバルチカ

電話：06-6151-2531

營業時間11:00~23:00( 餐點 L.O.22:00、飮料 L.O.22:30 )

網址：www.instagram.com/idumolucua

YODOBASHI 梅田

YODOBASHI以相機起家，超大型電器連鎖賣 場，幾乎所有電器產品 都有賣。家電外，大樓 另外半邊的COMME CA STORE，商品以男女裝 流行服飾、生活雜貨、 幼兒服飾為主，高樓層 還設有咖啡屋、甜點蛋 糕館。

YODOBASHI 梅田

地址：大阪市北區大深町1-1 9:30~22:00，

電話：06-4802-1010

營業時間：9:30~22:00

8F 餐廳11:00~23:00

網址：www.yodobashi-umeda.com

露天神社

想要在這一天安排一個神社景點，會推薦建於1300 年的露天神社，他的舊社殿在1945 年太平洋 戰爭被燒毀，現在的社殿是1957 年所重建，拜殿前的石柱還有留有彈痕呢！露天神社的美人祈願繪馬是沒有畫上五官的阿初，可以讓參拜者畫上心中嚮往的情人面貌，十分特別。

露天神社

地址：大阪市北區曽根崎2-5-4

電話：06-6311-0895

開放時間：6:00～24:00

網址：www.tuyutenjin.com/

結束這趟大阪一日遊後，不難發現這座城市的魅力，其實就藏在現代建築、城市風景與旅人步調之間。從梅田空中庭園展望台的高空視野，到 OSAKA STATION CITY 的繁華脈動，再到 JR 大阪車站時空廣場的迷人氛圍，每一站都展現出大阪多層次、充滿生命力的一面。無論是第一次來大阪、或是多次造訪的旅客，只要選擇一天玩上述景點，都能重新認識這座城市的節奏與樣貌。收藏這份一日遊景點攻略帶你輕鬆規劃旅程，BT21系列叢書京都‧大阪‧神戶也有非常豐富的景點、行程參考！

